Эксклюзив
Stargems внедряет систему DaVinci в Ботсване
Компания Stargems, основанная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, диверсифицировала свою деятельность в сфере производства бриллиантов, оптовой и розничной торговли, а также проведения торгов или аукционов по продаже бриллиантов и...
24 октября 2022
Цветные бриллианты - лучший вариант, когда есть желание инвестировать в бриллианты
Доктор Серхио Калькейро (Sergio Calqueiro), президент и управляющий директор дубайской компании Foz Gold & Diamonds Trading, в последние шесть с лишним лет занимается бриллиантами, золотом, импортными и экспортными операциями, международной торговлей...
10 октября 2022
Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы
Стена дамбы хвостохранилища на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в Южной Африке в провинции Фри-Стейт недавно дважды обрушилась в течение двух недель, в результате чего один человек погиб и был нанесен ущерб имуществу. Дамба заброшенного...
03 октября 2022
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...
19 сентября 2022
Программа «Copper Mark» распространяется на никель, цинк и молибден
Пилотный проект, который продлится до июля 2023 года, является результатом сотрудничества между Copper Mark, Международной ассоциацией молибдена (International Molybdenum Association, IMOA), Институтом никеля (Nickel Institute, NI) и Международной ассоциацией цинка (International Zinc Association, IZA) для продвижения устойчивого и ответственного производства и снабжения.
Полный запуск запланирован на следующий год, и четыре организации не устанавливают никаких новых стандартов. Участие в пилотном проекте является добровольным и открытым для любого предприятия, занимающегося добычей, переработкой, обработкой, производством смесей, утилизацией, транспортировкой или иными манипуляциями с продукцией, содержащей молибден, никель или цинк, металлы, химикаты, сплавы или другие материалы, сообщает Copper Mark.
В марте 2020 года медная промышленность создала программу Copper Mark, которая представляет собой систему добровольных гарантий для продвижения ответственных и устойчивых методов производства, включая охрану окружающей среды, социальные вопросы, трудовые отношения и управление.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished