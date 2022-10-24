Программа «Copper Mark» распространяется на никель, цинк и молибден

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С 24 октября 2022 года организация Copper Mark расширяет свою оценку ответственной добычи, уже охватывающую пятую часть мирового производства меди, молибдена, никеля и цинка с запуском пилотной программы.

Пилотный проект, который продлится до июля 2023 года, является результатом сотрудничества между Copper Mark, Международной ассоциацией молибдена (International Molybdenum Association, IMOA), Институтом никеля (Nickel Institute, NI) и Международной ассоциацией цинка (International Zinc Association, IZA) для продвижения устойчивого и ответственного производства и снабжения.

Полный запуск запланирован на следующий год, и четыре организации не устанавливают никаких новых стандартов. Участие в пилотном проекте является добровольным и открытым для любого предприятия, занимающегося добычей, переработкой, обработкой, производством смесей, утилизацией, транспортировкой или иными манипуляциями с продукцией, содержащей молибден, никель или цинк, металлы, химикаты, сплавы или другие материалы, сообщает Copper Mark.

В марте 2020 года медная промышленность создала программу Copper Mark, которая представляет собой систему добровольных гарантий для продвижения ответственных и устойчивых методов производства, включая охрану окружающей среды, социальные вопросы, трудовые отношения и управление.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





