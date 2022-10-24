De Beers Forevermark открыла свой первый эксклюзивный бутик в индийском Бихаре

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Компания De Beers Forevermark открыла свой эксклюзивный бутик в Патне, первый в штате Бихар. В новом бутике, расположенном в торговом центре City Center, представлен широкий выбор культовых ювелирных коллекций бренда, включая фирменные коллекции Forevermark Avaanti и Icon, браслеты с бриллиантами Circle of Trust, коллекцию составных колец Forevermark Tribute и другие.

«Мы гордимся тем, что открываем наш первый бутик в Патне, столице Бихара. Наш новый магазин является истинным отражением De Beers Forevermark — различных составляющих нашего наследия в современном дизайне, это торжество наших прекрасных дизайнов ювелирных изделий с бриллиантами. Поскольку мы начинаем праздничный сезон, это благоприятное время для запуска», - заявил вице-президент De Beers Forevermark Амит Пратихари (Amit Pratihari).

«Для нас большая честь и гордость открыть в штате первый бутик, предлагающий эксклюзивные коллекции De Beers Forevermark. Мы очень надеемся, что наши клиенты оценят широкий ассортимент бриллиантов самого высокого качества, и с нетерпением ждем праздничного сезона», — заявили Адитья и Адарш Сараф (Aditya & Adarsh Saraf), партнеры франшизы De Beers Forevermark.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





