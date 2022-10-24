Эксклюзив
Stargems внедряет систему DaVinci в Ботсване
Компания Stargems, основанная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, диверсифицировала свою деятельность в сфере производства бриллиантов, оптовой и розничной торговли, а также проведения торгов или аукционов по продаже бриллиантов и...
24 октября 2022
Цветные бриллианты - лучший вариант, когда есть желание инвестировать в бриллианты
Доктор Серхио Калькейро (Sergio Calqueiro), президент и управляющий директор дубайской компании Foz Gold & Diamonds Trading, в последние шесть с лишним лет занимается бриллиантами, золотом, импортными и экспортными операциями, международной торговлей...
10 октября 2022
Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы
Стена дамбы хвостохранилища на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в Южной Африке в провинции Фри-Стейт недавно дважды обрушилась в течение двух недель, в результате чего один человек погиб и был нанесен ущерб имуществу. Дамба заброшенного...
03 октября 2022
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...
19 сентября 2022
Индийская ассоциация IBJA придерживается принципов Декларации ответственности и устойчивого развития
Индийская ассоциация драгоценных металлов и ювелирных изделий (Indian Bullion and Jewellery Association, IBJA), старейшая ассоциация Индии, которой исполнилось 103 года, является одной из сторон, подписавших Декларацию, включая LBMA, WGC, Сингапурскую ассоциацию рынка драгоценных металлов (Singapore Bullion Market Association, SBMA), Китайскую ассоциацию золота (China Gold Association), Швейцарскую ассоциацию производителей и трейдеров драгоценных металлов, Лондонскую биржу металлов (London Metal Exchange, LME), Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Centre, DMCC), Индийский центр политики в области золота (Indian Gold Policy Centre, IGPC), Индийскую международную биржу драгоценных металлов (Indian International Bullion Exchange, IIBX), Всемирную ювелирную конфедерацию (World Jewellery Confederation, CIBJO), Совет по старательскому золоту (Artisanal Gold Council, AGC), Совет по ответственной ювелирной практике (Responsible Jewellery Council, RJC) и Часовую и ювелирную инициативу 2030 (Watch and Jewellery Initiative 2030).
В целом, эта группа согласовала десять ключевых целей устойчивого развития, включая приверженность стандартам ответственного выбора поставщиков, соблюдению прав человека, продвижению ЦУР ООН, а также стандартам действий и раскрытия информации об изменении климата.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished