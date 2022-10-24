Индийская ассоциация IBJA придерживается принципов Декларации ответственности и устойчивого развития

Сегодня Новости

Индийская золотодобывающая промышленность подписала Декларацию ответственности и принципов устойчивого развития, подготовленную Лондонской ассоциацией участников рынка драгоценных металлов (London Bullion Market Association, LBMA) и Всемирным советом по золоту (World Gold Council, WGC), в которой закреплено обязательство вести ответственную и устойчивую деятельность на основе четкого набора общих целей.

Индийская ассоциация драгоценных металлов и ювелирных изделий (Indian Bullion and Jewellery Association, IBJA), старейшая ассоциация Индии, которой исполнилось 103 года, является одной из сторон, подписавших Декларацию, включая LBMA, WGC, Сингапурскую ассоциацию рынка драгоценных металлов (Singapore Bullion Market Association, SBMA), Китайскую ассоциацию золота (China Gold Association), Швейцарскую ассоциацию производителей и трейдеров драгоценных металлов, Лондонскую биржу металлов (London Metal Exchange, LME), Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Centre, DMCC), Индийский центр политики в области золота (Indian Gold Policy Centre, IGPC), Индийскую международную биржу драгоценных металлов (Indian International Bullion Exchange, IIBX), Всемирную ювелирную конфедерацию (World Jewellery Confederation, CIBJO), Совет по старательскому золоту (Artisanal Gold Council, AGC), Совет по ответственной ювелирной практике (Responsible Jewellery Council, RJC) и Часовую и ювелирную инициативу 2030 (Watch and Jewellery Initiative 2030).

В целом, эта группа согласовала десять ключевых целей устойчивого развития, включая приверженность стандартам ответственного выбора поставщиков, соблюдению прав человека, продвижению ЦУР ООН, а также стандартам действий и раскрытия информации об изменении климата.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





