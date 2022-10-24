Крупные ювелирные выставки Гонконга вернутся в 2023 году

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По сообщениям компании Informa Markets Jewellery, в 2023 году в Гонконге состоятся два крупнейших в отрасли мероприятия по сорсингу в корпоративном сегменте после трехлетнего вынужденного перерыва в связи с пандемией.

С 22 по 25 июня в Гонконгском центре конференций и выставок (Hong Kong Convention and Exhibition Centre, HKCEC) пройдет в прямом эфире ювелирная выставка Jewellery & Gem ASIA Hong Kong (JGA), ранее известная как Июньская вставка Hong Kong Jewellery & Gem Fair, а флагманская и культовая выставка Jewellery & Gem WORLD Hong Kong (JGW), ранее называвшаяся Сентябрьская выставка Hong Kong Jewellery & Gem Fair, вернется к своему первоначальному формату с двумя площадками и категориями продуктов.

С 18 по 22 сентября секция ювелирных изделий JGW появится на выставке AsiaWorld-Expo (AWE), а с 20 по 24 сентября в HKCEC будут представлены такие категории, как украшения, упаковка, инструменты и оборудование, а также технологии, связанные с ювелирной промышленностью. Возвращение Сентябрьской выставки вызывает воодушевление в череде празднований, посвященных ее 40-летию в следующем году.

«Мы с нетерпением ждем возможности провести крупнейшую выставку ювелирных изделий и драгоценных камней в Гонконге в 2023 году, когда ограничения, связанные с пандемией, будут сняты, — сказал Дэвид Бонди (David Bondi), первый вице-президент Informa Markets в Азии. -Последние три года доказали, что без наших полноценных международных корпоративных выставок в Гонконге опыт поиска ювелирных изделий совсем не тот. Наше ювелирное сообщество ждет мероприятий. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы в следующем году провести выставки в их наиболее знакомом формате».

«Мы не можем дождаться, когда снова поприветствуем всех в Гонконге. Мы понимаем, что некоторые вещи находятся вне нашего контроля, но мы с оптимизмом смотрим на дальнейшие снятия ограничений в городе, когда позволят условия, — сказала Селин Лау (Celine Lau), директор ювелирных выставок Informa Markets Jewellery. - Многие в нашем сообществе искренне рады возможному возвращению Июньской и Сентябрьской выставок. Вопрос даже не в том, примут ли члены нашего сообщества участие в мероприятиях, а в том, когда им следует бронировать билеты в Гонконг?»

По словам лидеров ювелирного сообщества, выставки JGA и JGW жизненно важны для оживления отрасли, находящейся на пороге восстановления. Председатель Гонконгской ассоциации производителей ювелирных изделий и нефрита (Hong Kong Jewellery & Jade Manufacturers Association, HKJJA) Ченг Кинг Яу (Cheung King Yau) сказал, что возвращение крупномасштабных ювелирных корпоративных выставок будет широко поддержано и с энтузиазмом воспринято не только в Гонконге, но и во всем мире.

Президент-учредитель и председатель Алмазной федерации Гонконга (Diamond Federation of Hong Kong, DFHK) Лоуренс Ма (Lawrence Ma) сказал, что ювелирное сообщество «с нетерпением ждет возвращения двух крупнейших отраслевых корпоративных ювелирных выставок в азиатском центре торговли ювелирными изделиями и драгоценными камнями — Гонконге».

«На самом деле нет ничего лучше, чем выставки JGA в июне и JGW в сентябре, чтобы помочь нашему сообществу установить значимые связи, открыть для себя новейшие продукты и инновации и увидеть тенденции по мере их появления. Нам не терпится снова поприветствовать наших друзей и деловых партнеров со всего мира в Гонконге», — сказал Ма.

Генеральный директор Израильского алмазного института (Israel Diamond Institute, IDI) Авиэль Элиа (Aviel Elia) разделяет мнение Ма.

«Мы очень рады вернуться в Гонконг и принять участие в мероприятиях мирового уровня Informa 2023 года — в выставках Jewellery & Gem ASIA в июне и Jewellery & Gem WORLD в сентябре, — сказал Элиа. - С ослаблением ограничений, связанных с пандемией, нам не терпится встретиться со всеми нашими друзьями и коллегами в Юго-Восточной Азии и лично вести дела, как мы всегда ценим в алмазной отрасли, на основе доверия и личных отношений. IDI планирует разместить во время этих мероприятий израильские павильоны с самыми лучшими камнями, которые может предложить наша отрасль».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





