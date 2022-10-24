В третьем квартале 2022 года «Норникель» произвел 59 тыс. тонн никеля, 113 тыс. тонн меди, 712 тыс. унций палладия и 171 тыс. унций платины

ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший производитель палладия и высокосортного никеля, а также крупный производитель платины и меди, сообщил предварительные производственные результаты за третий квартал и девять месяцев 2022 года, а также производственный прогноз на 2022 год.Согласно сообщению «Норникеля», в третьем квартале 2022 года компания произвела 59 тыс. тонн никеля (+22% к предыдущему кварталу), 113 тыс. тонн меди (+1%), 712 тыс. унций палладия (+0,4%) и 171 тыс. унций платины (+8%).В сообщении говорится также, что по итогам 9 месяцев 2022 года производство никеля выросло на 23% год к году, до 159,2 тыс. тонн, меди на 10%, до 317 тыс. тонн, палладия на 11%, до 2 128 тыс. унций и платины на 6%, до 491 тыс. унций.Старший вице-президент – Производственный директор Сергей Степанов прокомментировал операционные результаты: «В третьем квартале этого года наше основное внимание было направлено на восстановление работы Норильской обогатительной фабрики, а также на снижение влияния новых рисков, возникших из-за изменения геополитической обстановки, на операционную деятельность. В настоящий момент наиболее актуальными для нас являются риски, связанные со своевременной поставкой запасных частей к импортной горной технике и оборудованию, а также усложнившаяся логистика поставок. В этой области нам удалось достичь определенных успехов, в частности были выстроены новые логистические схемы и налажены альтернативные каналы поставки запчастей.При этом, важной задачей на среднесрочную перспективу является поиск новых поставщиков высокопроизводительного горного оборудования для замены действующего парка. В этой части мы уже в ближайшее время планируем начать тестировать новое горное оборудование, полученное от производителей из дружественных стран.На Норильской обогатительной фабрике продолжилась модернизация, нацеленная на ее восстановление до полной проектной мощности после прошлогодней аварии. Проект планируется завершить до конца текущего года.В целом, нам удалось выполнить производственные планы третьего квартала и 9 месяцев 2022 года. Производство всех основных металлов выросло относительно аналогичного периода прошлого года, а также относительно предыдущего квартала.По итогам 2022 года, с учетом всех реализуемых мер по снижению влияния новых операционных рисков мы подтверждаем прогноз производства металлов из российского сырья в рамках ранее заявленного диапазона Тем не менее новые для Компании вызовы сохраняют свою актуальность и работа, направленная на минимизацию рисков, связанных с поставками критически важного оборудования и запчастей, остается в списке наших важнейших приоритетов. Пока мы с осторожностью смотрим на перспективы реализации нашей производственной программы в 2023 году».

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ



ПАО «ГМК «Норильский никель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты.

Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.

В России акции компании допущены к торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах, американские депозитарные расписки допущены к торгам на Санкт-Петербургской бирже.

«Норильский никель» полностью поддерживает повестку ООН в области устойчивого развития на период до 2030 г. и цели в области устойчивого развития ООН. Для компании следование принципам устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности является неотъемлемой частью эффективного ведения операционной деятельности и развития бизнеса. «Норникель» постоянно совершенствует свою деятельность в области охраны окружающей среды, защиты прав человека, промышленной безопасности и охраны труда, оценке воздействия на окружающую среду, сохранения биоразнообразия. 221,5 млрд рублей - объем затрат на проекты, связанные с ЦУР, в 2021 году.





Владимир Малахов, Rough&Polished