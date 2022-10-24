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24 октября 2022
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19 сентября 2022
Выпуск продукции Petra в первом квартале, падение выручки
Падение связано со снижением производства на рудниках Куллинан (Cullinan) и Финш (Finsch) в ЮАР.
«Мы сохраняем наш производственный прогноз на год, хотя ожидаем, что он будет ближе к нижнему пределу диапазона для Куллинан и Финш», — сказал гендиректор компании Ричард Даффи (Richard Duffy).
Компания планирует добыть от 3,3 до 3,6 млн каратов алмазного сырья в 2023 финансовом году.
Ее квартальная выручка составила 104,3 млн долларов по сравнению со 114,9 млн долларов США в первом квартале 2021 финансового года.
В компании сообщили, что выручка включает 1,4 млн долларов из 50%-ой доли компании в прибыли от продажи бриллиантов, произведенных из бесцветного алмаза весом 342,92 карата, проданного партнерству за 10 млн долларов в августе 2021 года.
Консолидированный чистый долг Petra составил 77,6 млн долларов по сравнению с 40,6 млн долларов на 30 июня 2022 года, увеличившись в соответствии с ожиданиями из-за тендерного цикла компании и накопления запасов в течение квартала.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished