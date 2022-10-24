Торговля медью в Китае остановилась

Сегодня Новости

По словам китайских трейдеров, они ожидали дальнейшего падения запасов меди на таможенных складах в Шанхае — потенциально до нуля или всего до нескольких сотен тонн — поскольку участники рынка потеряли доверие к бизнесу, который использует медь для привлечения финансирования на другие цели, говорится в сообщении mining.com.

Безусловно, импорт и производство меди в Китае остаются на высоком уровне, несмотря на экономический спад: металл просто не поступает на таможенные склады. Но последствия обвала запасов уже ощущаются на рынке.

В этом месяце медь с немедленной поставкой на Шанхайской фьючерсной бирже торговалась с премией в 2020 юаней к меди с поставкой через три месяца — это самый высокий показатель с 2005 года. В Яншане, в таможенной зоне Шанхая, физические премии, которые выплачиваются сверх биржевых цен для обеспечения физического металла, поднялись до самого высокого уровня почти за десятилетие.

По оценкам Роберта Эдвардса (Robert Edwards) из CRU Group, в настоящее время мировых запасов меди хватит всего на 1,6 недели потребления — это самый низкий показатель за всю историю данных консалтинговой компании, начиная с 2001 года.

В результате любое улучшение макроэкономических перспектив или увеличение спроса в Китае может иметь серьезные последствия для мировых цен на медь.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





