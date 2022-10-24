Эксклюзив
Stargems внедряет систему DaVinci в Ботсване
Компания Stargems, основанная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, диверсифицировала свою деятельность в сфере производства бриллиантов, оптовой и розничной торговли, а также проведения торгов или аукционов по продаже бриллиантов и...
24 октября 2022
Цветные бриллианты - лучший вариант, когда есть желание инвестировать в бриллианты
Доктор Серхио Калькейро (Sergio Calqueiro), президент и управляющий директор дубайской компании Foz Gold & Diamonds Trading, в последние шесть с лишним лет занимается бриллиантами, золотом, импортными и экспортными операциями, международной торговлей...
10 октября 2022
Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы
Стена дамбы хвостохранилища на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в Южной Африке в провинции Фри-Стейт недавно дважды обрушилась в течение двух недель, в результате чего один человек погиб и был нанесен ущерб имуществу. Дамба заброшенного...
03 октября 2022
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...
19 сентября 2022
Торговля медью в Китае остановилась
Безусловно, импорт и производство меди в Китае остаются на высоком уровне, несмотря на экономический спад: металл просто не поступает на таможенные склады. Но последствия обвала запасов уже ощущаются на рынке.
В этом месяце медь с немедленной поставкой на Шанхайской фьючерсной бирже торговалась с премией в 2020 юаней к меди с поставкой через три месяца — это самый высокий показатель с 2005 года. В Яншане, в таможенной зоне Шанхая, физические премии, которые выплачиваются сверх биржевых цен для обеспечения физического металла, поднялись до самого высокого уровня почти за десятилетие.
По оценкам Роберта Эдвардса (Robert Edwards) из CRU Group, в настоящее время мировых запасов меди хватит всего на 1,6 недели потребления — это самый низкий показатель за всю историю данных консалтинговой компании, начиная с 2001 года.
В результате любое улучшение макроэкономических перспектив или увеличение спроса в Китае может иметь серьезные последствия для мировых цен на медь.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished