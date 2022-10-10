Эксклюзив
Stargems внедряет систему DaVinci в Ботсване
Компания Stargems, основанная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, диверсифицировала свою деятельность в сфере производства бриллиантов, оптовой и розничной торговли, а также проведения торгов или аукционов по продаже бриллиантов и...
Вчера
Цветные бриллианты - лучший вариант, когда есть желание инвестировать в бриллианты
Доктор Серхио Калькейро (Sergio Calqueiro), президент и управляющий директор дубайской компании Foz Gold & Diamonds Trading, в последние шесть с лишним лет занимается бриллиантами, золотом, импортными и экспортными операциями, международной торговлей...
10 октября 2022
Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы
Стена дамбы хвостохранилища на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в Южной Африке в провинции Фри-Стейт недавно дважды обрушилась в течение двух недель, в результате чего один человек погиб и был нанесен ущерб имуществу. Дамба заброшенного...
03 октября 2022
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
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19 сентября 2022
SSEF и UNIMEC представляют самое точное в мире автоматизированное устройство для просеивания мелких синтетических алмазов
ASDI-500, способный просеивать очень большое количество круглых бесцветных бриллиантов категории «меле», обнаруживать и извлекать синтетические вещества и имитаторы из природных алмазов, является единственной действующей на сегодняшний день системой такого рода, которая обладает степенью точности для обработки камней диаметром до 500 микрон (0,5 мм).
Когда он был представлен восемь лет назад, ASDI был самым первым устройством, способным автоматически просеивать большие партии бесцветных алмазов. Устройство было разработано для защиты целостности швейцарской часовой и ювелирной промышленности, которые как основные потребители «меле» должны были гарантировать, что нераскрытые синтетические материалы и имитаторы не продаются под видом природных бриллиантов.
До выпуска ASDI-500 не существовало автоматизированного решения для аутентификации очень мелких «меле». Новое устройство способно анализировать круглые бриллианты диаметром от 0,50 до 3,80 мм, работая с непревзойденной средней скоростью сортировки 700 камней в час. Машина может обнаруживать все бесцветные синтетические алмазы, выращенные как методом HPHT (под высоким давлением и температурами), так и CVD (путем химического осаждения из газовой фазы), а также имитаторы алмазов.
ASDI-500 будет официально представлен на Международной выставке драгоценных камней и ювелирных изделий GemGenève 3-6 ноября 2022 года в Женеве.
Алекс Шишло для Rough&Polished