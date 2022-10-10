SSEF и UNIMEC представляют самое точное в мире автоматизированное устройство для просеивания мелких синтетических алмазов

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Швейцарский геммологический институт SSEF и специализирующаяся на робототехнике компания UNIMEC SA, штаб-квартира которой также находится в Швейцарии, объявили о выпуске ASDI-500, новой версии автоматизированного устройства спектрального контроля алмазов.

ASDI-500, способный просеивать очень большое количество круглых бесцветных бриллиантов категории «меле», обнаруживать и извлекать синтетические вещества и имитаторы из природных алмазов, является единственной действующей на сегодняшний день системой такого рода, которая обладает степенью точности для обработки камней диаметром до 500 микрон (0,5 мм).

Когда он был представлен восемь лет назад, ASDI был самым первым устройством, способным автоматически просеивать большие партии бесцветных алмазов. Устройство было разработано для защиты целостности швейцарской часовой и ювелирной промышленности, которые как основные потребители «меле» должны были гарантировать, что нераскрытые синтетические материалы и имитаторы не продаются под видом природных бриллиантов.

До выпуска ASDI-500 не существовало автоматизированного решения для аутентификации очень мелких «меле». Новое устройство способно анализировать круглые бриллианты диаметром от 0,50 до 3,80 мм, работая с непревзойденной средней скоростью сортировки 700 камней в час. Машина может обнаруживать все бесцветные синтетические алмазы, выращенные как методом HPHT (под высоким давлением и температурами), так и CVD (путем химического осаждения из газовой фазы), а также имитаторы алмазов.

ASDI-500 будет официально представлен на Международной выставке драгоценных камней и ювелирных изделий GemGenève 3-6 ноября 2022 года в Женеве.



Алекс Шишло для Rough&Polished





