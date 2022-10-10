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19 сентября 2022
De Beers пытается заманить покупателей «более выгодными условиями»
Агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, знакомые с происходящим, сообщило, что в прошлую пятницу De Beers направила своим покупателям служебную записку о том, что компания увеличит размер обратного выкупа с 10% до 20% для алмазов крупнее 1 карата.
Система обратного выкупа позволяет покупателям выбирать процент камней из любой партии и продавать их обратно De Beers.
Увеличивая обратный выкуп, De Beers предлагает более выгодные условия без снижения цен на алмазное сырье, что могло бы привести к падению цен на более широком рынке.
Это позволяет клиентам избавляться от камней, которые, по их мнению, могут быть убыточными, и помогает предотвратить всплеск слишком большого количества нежелательных предложений на рынке.
De Beers повышала цены на алмазы на протяжении большей части 2021 года, стремясь оправиться от последствий первого года пандемии.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished