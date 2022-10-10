Эксклюзив
Stargems внедряет систему DaVinci в Ботсване
Компания Stargems, основанная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, диверсифицировала свою деятельность в сфере производства бриллиантов, оптовой и розничной торговли, а также проведения торгов или аукционов по продаже бриллиантов и...
Вчера
Цветные бриллианты - лучший вариант, когда есть желание инвестировать в бриллианты
Доктор Серхио Калькейро (Sergio Calqueiro), президент и управляющий директор дубайской компании Foz Gold & Diamonds Trading, в последние шесть с лишним лет занимается бриллиантами, золотом, импортными и экспортными операциями, международной торговлей...
10 октября 2022
Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы
Стена дамбы хвостохранилища на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в Южной Африке в провинции Фри-Стейт недавно дважды обрушилась в течение двух недель, в результате чего один человек погиб и был нанесен ущерб имуществу. Дамба заброшенного...
03 октября 2022
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...
19 сентября 2022
Lucapa выставит на аукцион семь алмазов с ангольского рудника Луло
Среди камней цветной алмаз «Роза Луло» (Lulo Rose) весом 170 каратов, три бесцветных алмаза типа IIa весом более 100 каратов и три других бесцветных алмаза типа IIa специальных размеров.
Международный алмазный тендер будет проведен государственной алмазной торговой компанией Sodiam в Луанде.
Lucapa также выставит на аукцион 27 алмазов массой более 10,8 карата, добытых на руднике Катока (Catoca), и 9 камней массой более 10,8 карата производства рудника Луэле (Luele).
В 2021 году Sodiam экспортировала около 8,9 млн каратов алмазов на сумму 1,62 млрд долларов США или по средней цене 182,16 долларов за карат, что сделало Анголу третьим по величине производителем алмазов в мире в стоимостном выражении.
В Lucapa заявили, что тендер завершится 15 ноября 2022 года.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished