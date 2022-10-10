Lucapa выставит на аукцион семь алмазов с ангольского рудника Луло

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Компания Lucapa Diamond выставит на продажу семь алмазов с ангольского рудника Луло (Lulo), добытых компанией Sociedade Mineira Do Lulo (SML), на 40% принадлежащей Lucapa.

Среди камней цветной алмаз «Роза Луло» (Lulo Rose) весом 170 каратов, три бесцветных алмаза типа IIa весом более 100 каратов и три других бесцветных алмаза типа IIa специальных размеров.

Международный алмазный тендер будет проведен государственной алмазной торговой компанией Sodiam в Луанде.

Lucapa также выставит на аукцион 27 алмазов массой более 10,8 карата, добытых на руднике Катока (Catoca), и 9 камней массой более 10,8 карата производства рудника Луэле (Luele).

В 2021 году Sodiam экспортировала около 8,9 млн каратов алмазов на сумму 1,62 млрд долларов США или по средней цене 182,16 долларов за карат, что сделало Анголу третьим по величине производителем алмазов в мире в стоимостном выражении.

В Lucapa заявили, что тендер завершится 15 ноября 2022 года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





