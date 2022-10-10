Эксклюзив
Stargems внедряет систему DaVinci в Ботсване
Компания Stargems, основанная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, диверсифицировала свою деятельность в сфере производства бриллиантов, оптовой и розничной торговли, а также проведения торгов или аукционов по продаже бриллиантов и...
Вчера
Цветные бриллианты - лучший вариант, когда есть желание инвестировать в бриллианты
Доктор Серхио Калькейро (Sergio Calqueiro), президент и управляющий директор дубайской компании Foz Gold & Diamonds Trading, в последние шесть с лишним лет занимается бриллиантами, золотом, импортными и экспортными операциями, международной торговлей...
10 октября 2022
Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы
Стена дамбы хвостохранилища на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в Южной Африке в провинции Фри-Стейт недавно дважды обрушилась в течение двух недель, в результате чего один человек погиб и был нанесен ущерб имуществу. Дамба заброшенного...
03 октября 2022
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...
19 сентября 2022
Mountain Province Diamonds объявляет о планируемом рефинансировании облигаций
В качестве даты записи для акционеров, имеющих право на получение уведомления и голосование на собрании, установлено 28 октября 2022 года.
Компания продолжает взаимодействовать с некоторыми крупными держателями облигаций по вопросу потенциального выпуска долгового инструмента для рефинансирования непогашенных старших обеспеченных облигаций компании второй зологовой очереди.
Эти держатели облигаций включают компанию, которая в конечном счете принадлежит крупнейшему бенефициарному акционеру компании - Дермоту Десмонду (Dermot Desmond).
На собрании Mountain Province будет добиваться одобрения предлагаемой сделки незаинтересованными акционерами.
При этом любая сделка будет подлежать одобрению регулирующих органов.
Алекс Шишло для Rough&Polished