Mountain Province Diamonds объявляет о планируемом рефинансировании облигаций

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Компания Mountain Province Diamonds Inc. объявила сегодня, что назначила на 1 декабря 2022 года проведение специального собрания акционеров.

В качестве даты записи для акционеров, имеющих право на получение уведомления и голосование на собрании, установлено 28 октября 2022 года.

Компания продолжает взаимодействовать с некоторыми крупными держателями облигаций по вопросу потенциального выпуска долгового инструмента для рефинансирования непогашенных старших обеспеченных облигаций компании второй зологовой очереди.

Эти держатели облигаций включают компанию, которая в конечном счете принадлежит крупнейшему бенефициарному акционеру компании - Дермоту Десмонду (Dermot Desmond).

На собрании Mountain Province будет добиваться одобрения предлагаемой сделки незаинтересованными акционерами.

При этом любая сделка будет подлежать одобрению регулирующих органов.



Алекс Шишло для Rough&Polished





