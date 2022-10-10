Эксклюзив

Stargems внедряет систему DaVinci в Ботсване

Компания Stargems, основанная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, диверсифицировала свою деятельность в сфере производства бриллиантов, оптовой и розничной торговли, а также проведения торгов или аукционов по продаже бриллиантов и...

Вчера

Цветные бриллианты - лучший вариант, когда есть желание инвестировать в бриллианты

Доктор Серхио Калькейро (Sergio Calqueiro), президент и управляющий директор дубайской компании Foz Gold & Diamonds Trading, в последние шесть с лишним лет занимается бриллиантами, золотом, импортными и экспортными операциями, международной торговлей...

10 октября 2022

Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы

Стена дамбы хвостохранилища на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в Южной Африке в провинции Фри-Стейт недавно дважды обрушилась в течение двух недель, в результате чего один человек погиб и был нанесен ущерб имуществу. Дамба заброшенного...

03 октября 2022

«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета

Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...

26 сентября 2022

Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки

По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...

19 сентября 2022

Mountain Province Diamonds объявляет о планируемом рефинансировании облигаций

Сегодня
Новости
Компания Mountain Province Diamonds Inc. объявила сегодня, что назначила на 1 декабря 2022 года проведение специального собрания акционеров. 
В качестве даты записи для акционеров, имеющих право на получение уведомления и голосование на собрании, установлено 28 октября 2022 года.
Компания продолжает взаимодействовать с некоторыми крупными держателями облигаций по вопросу потенциального выпуска долгового инструмента для рефинансирования непогашенных старших обеспеченных облигаций компании второй зологовой очереди.
Эти держатели облигаций включают компанию, которая в конечном счете принадлежит крупнейшему бенефициарному акционеру компании -  Дермоту Десмонду (Dermot Desmond). 
На собрании Mountain Province будет добиваться одобрения предлагаемой сделки незаинтересованными акционерами. 
При этом любая сделка будет подлежать одобрению регулирующих органов.

Алекс Шишло для Rough&Polished


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