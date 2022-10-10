АЛРОСА приняла участие в горнопромышленном форуме и выставке Майнекс Россия

АЛРОСА в октябре приняла участие в горнопромышленном форуме и выставке Майнекс Россия 2022 – одном из старейших и крупнейших мероприятий горнодобывающей отрасли России и СНГ. В этом году в рамках форума прошло три десятка сессий, которые посетили почти 800 делегатов, а количество посетителей выставки приблизилось к 3 тысячам.

Представители АЛРОСА выступили с докладами в сессиях, посвященных насущным для отрасли темам – цифровой трансформации, автоматизации, диспетчеризации и удаленному управлению, проблеме ресурсного обеспечения развития отрасли, технологиям и методикам геологоразведочных работ, кадровым вопросам.

Главный геолог АЛРОСА Константин Гаранин рассказал о стратегии формирования ресурсной базы алмазов в РФ в контексте инвестиционной привлекательности площадей. Рассказав о наиболее перспективных на кимберлиты районах РФ, где АЛРОСА осуществляла поисковые работы в последние два десятилетия, он отметил необходимость выхода на новые территории как на севере Якутии и на северо-западе РФ, так и в Красноярском крае и Иркутской области. В числе основных вызовов, стоящих перед отраслью, он назвал недостаточный уровень регионального изучения перспективных территорий, справляться с которым можно за счет опережающего геолого-геофизического изучения недр с привлечением государственного финансирования и объединения усилий государства и частных компаний.

Начальник отдела экспертизы и методологии управления минерально-сырьевой базы АЛРОСА Евгений Гончаров, в свою очередь, рассказал об использовании геофизических технологий в алмазной геологоразведке и запросе на прорывные инновации в этом направлении.

В части форума, посвященной автоматизации и цифровизации производства, руководитель соответствующего направления в АЛРОСА Артем Полывянный представил промежуточные результаты и планы по дальнейшей реализации стратегии цифровизации производства компании. Начальник центра диспетчеризации производственных процессов Станислав Гущин, в свою очередь, рассказал о трансформации диспетчерских служб компании и преимуществах создания Центров управления операциями, которые показали высокую эффективность на открытых горных работах и сейчас тиражируются на подземные рудники.

В рамках конференции «Кадровые ресурсы ГМК» Владимир Володин из управления стратегического управления персоналом рассказал о разработанном для работников АЛРОСА приложении «Электронный паспорт». А Айгуль Добраневская, вышедшая в этом году в финал конкурса «Талантливая женщина в добывающей промышленности», проводимого ассоциацией Women in Mining Russia, представила опыт внедрения цифровых продуктов в направление буровзрывных работ на подземном руднике "Удачный".

В рамках форума также были объявлены лауреаты IV Международного фестиваля короткометражных документальных фильмов о горнодобывающей отрасли MineMovie-2022, организованного Форумом горнопромышленников MINEX и Первым геологическим каналом. Фильмы АЛРОСА и медиакомпании «Алмазный край» вышли в финал в семи номинациях из 10, заняв два первых, четыре вторых и одно третье место. В номинации «Лучший рекламный ролик» первое место занял «Путь бриллианта», трансляция которого на стенде АЛРОСА стала настоящим украшением горнопромышленной выставки.

Владимир Малахов, Rough&Polished