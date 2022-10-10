Генеральный директор Vale намерен превратить свое медно-никелевое подразделение в отдельную компанию

(mining.com/Reuters) - В пятницу исполнительный директор бразильской горнодобывающей компании Vale SA, добывающей железную руду, заявил, что она в краткосрочном плане пересматривает вопрос о превращении своего бизнеса по добыче цветных металлов в отдельную компанию с возможным публичным размещением ее акций на бирже.

Vale SA давно вынашивала план продать это подразделение, который рассматривался еще в 2021 году.

Но вместо того, чтобы продавать его полностью или частично, компания теперь стремится отделить и оградить подразделение по производству меди и никеля от железорудного бизнеса, поскольку у них разные перспективы роста, сказал Эдуардо Бартоломео на саммите FT Mining.

Идея состоит в том, чтобы в конечном итоге вырастить подразделение цветных металлов до размеров нынешней Vale, рыночная капитализация которой составляет 66 млрд долларов США, и затем вывести его на публичный рынок, сказал Бартоломео, не уточнив сроков.

Он добавил, что в сфере производства цветных металлов наблюдается «огромный рост», тогда как железная руда — это зрелый бизнес.

Медь и никель будут пользоваться большим спросом в результате отказа от ископаемого топлива, поскольку они необходимы в электромобилях, их зарядных станциях и другой инфраструктуре возобновляемых источников энергии.

Vale, когда-то крупнейший в мире производитель стальных компонентов, заявила в сентябре, что мировой спрос на никель должен увеличиться на 44% к 2030 году - до 6,2 млн тонн.

Также ожидается, что мировой спрос на медь вырастет примерно на 20% к 2030 году - до 37 млн тонн.