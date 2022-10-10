Orion Minerals профинансировала предварительные горные работы на медно-цинковом проекте в ЮАР

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Компания Orion Minerals получила конвертируемый кредит в размере 22 млн австралийских долларов от Корпорации промышленного развития (Industrial Development Corporation, IDC) для финансирования начальных работ по добыче полезных ископаемых и основным подготовительным работам на медно-цинковом проекте Приеска (Prieska) в провинции Северный Кейп, ЮАР.

«Совокупное предварительное финансирование, предоставленное IDC и Triple Flag, нашим другим стратегическим партнером по финансированию, в настоящее время составляет более 350 млн южноафриканских рэндов (около 32 млн австралийских долларов), — сказал гендиректор компании Эррол Смарт (Errol Smart). — Это позволит начать откачку воды со скоростью 500 кубометров в час из подземных горных выработок Приеска».

Он добавил, что компания также предоставит финансирование для проведения демонстрационных пробных горных работ на более чем 105 потолочных целиках и отдельных неизвлекаемых целиках, доступных выше текущего уровня воды.

По словам Смарта, этап пробной добычи и пересмотренное банковское ТЭО, как ожидается, будут завершены в середине 2023 года, что позволит приступить к финансированию проекта в дополнение к финансированию со стороны Triple Flag на сумму 80 млн долларов, полученному в мае прошлого года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





