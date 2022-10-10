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Stargems внедряет систему DaVinci в Ботсване
Компания Stargems, основанная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, диверсифицировала свою деятельность в сфере производства бриллиантов, оптовой и розничной торговли, а также проведения торгов или аукционов по продаже бриллиантов и...
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Цветные бриллианты - лучший вариант, когда есть желание инвестировать в бриллианты
Доктор Серхио Калькейро (Sergio Calqueiro), президент и управляющий директор дубайской компании Foz Gold & Diamonds Trading, в последние шесть с лишним лет занимается бриллиантами, золотом, импортными и экспортными операциями, международной торговлей...
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«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
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19 сентября 2022
Orion Minerals профинансировала предварительные горные работы на медно-цинковом проекте в ЮАР
«Совокупное предварительное финансирование, предоставленное IDC и Triple Flag, нашим другим стратегическим партнером по финансированию, в настоящее время составляет более 350 млн южноафриканских рэндов (около 32 млн австралийских долларов), — сказал гендиректор компании Эррол Смарт (Errol Smart). — Это позволит начать откачку воды со скоростью 500 кубометров в час из подземных горных выработок Приеска».
Он добавил, что компания также предоставит финансирование для проведения демонстрационных пробных горных работ на более чем 105 потолочных целиках и отдельных неизвлекаемых целиках, доступных выше текущего уровня воды.
По словам Смарта, этап пробной добычи и пересмотренное банковское ТЭО, как ожидается, будут завершены в середине 2023 года, что позволит приступить к финансированию проекта в дополнение к финансированию со стороны Triple Flag на сумму 80 млн долларов, полученному в мае прошлого года.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished