Botswana Diamonds получила лицензию на проведение геологоразведки в районе кимберлитового кластера Рейвило

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Компания Botswana Diamonds получила лицензию на разведку кимберлитового кластера Рейвило (Reivilo) в районе Баркли-Уэст, ЮАР.

Это последовало за лицензионным соглашением об обмене данными, которое Botswana Diamonds заключила с компанией Petra Diamonds, предыдущим держателем лицензии на Рейвило, чтобы иметь доступ к полной библиотеке данных.

«Как только Petra отказалась от участка Рейвило в рамках реструктуризации, мы подали заявку, — сказал гендиректор Botswana Diamonds Джон Тилинг (John Teeling). — Получив лицензию, мы затем провели переговоры с Petra, чтобы получить данные об их геологоразведке… Наличие доступа к этой информации сэкономит время и деньги Botswana Diamonds. Кластер кимберлитов Рейвило является приоритетной целью для Botswana Diamonds».

Лицензионное соглашение об обмене данными предоставляет Petra Diamonds роялти в размере 3% от любого дохода от добычи, полученного по лицензии на геологоразведку Рейвило, в обмен на доступ ко всем данным Petra, накопленным во время их работы над лицензией.

Botswana Diamonds рассмотрит эти данные перед завершением своей программы геологоразведки.

Предыдущие геологоразведочные работы, проведенные Petra, выявили группу из трех кимберлитовых трубок площадью 3,1 га, 1,7 га и 0,9 га в радиусе 250 метров, говорится в сообщении.

В образцах бурового керна содержались демантоиды и эклогитовые гранаты, которые являются оптимальными индикаторами для алмазоносных кимберлитов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





