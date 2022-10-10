Бельгийское алмазное лобби заблокировало запрет ЕС на импорт алмазов из России

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Бельгия под давлением алмазного лобби Антверпена заблокировала предложение Ирландии, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии о введении Европейским союзом запрета на импорт алмазов из России, пишет lexpress.fr.

В случае одобрения санкционной меры под ударом оказалась бы алмазная промышленность Бельгии, в которой занято около 30 тысяч человек и на долю которой приходится 5% экспорта этой западноевропейской страны.

По оценке Антверпенского всемирного алмазного центра (Antwerp Worls Diamond Centre, AWDC), в результате введения эмбарго на российские камни этот крупнейший центр торговли алмазами лишился бы 30% своего оборота. Это также пошло бы на пользу странам-конкурентам, которые не применяют санкции против России.

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил ранее, что рестрикции в отношении российских алмазов представляют «большую потерю» для королевства.



Алекс Шишло для Rough&Polished





