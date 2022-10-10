Эксклюзив

Цветные бриллианты - лучший вариант, когда есть желание инвестировать в бриллианты

Доктор Серхио Калькейро (Sergio Calqueiro), президент и управляющий директор дубайской компании Foz Gold & Diamonds Trading, в последние шесть с лишним лет занимается бриллиантами, золотом, импортными и экспортными операциями, международной торговлей...

10 октября 2022

Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы

Стена дамбы хвостохранилища на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в Южной Африке в провинции Фри-Стейт недавно дважды обрушилась в течение двух недель, в результате чего один человек погиб и был нанесен ущерб имуществу. Дамба заброшенного...

03 октября 2022

«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета

Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...

26 сентября 2022

Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки

По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...

19 сентября 2022

Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру

Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.  

12 сентября 2022

Бельгийское алмазное лобби заблокировало запрет ЕС на импорт алмазов из России

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Новости
Бельгия под давлением алмазного лобби Антверпена заблокировала предложение Ирландии, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии о введении Европейским союзом запрета на импорт алмазов из России, пишет lexpress.fr.
В случае одобрения санкционной меры под ударом оказалась бы алмазная промышленность Бельгии, в которой занято около 30 тысяч человек и на долю которой приходится 5% экспорта этой западноевропейской страны.
По оценке Антверпенского всемирного алмазного центра (Antwerp Worls Diamond Centre, AWDC), в результате введения эмбарго на российские камни этот крупнейший центр торговли алмазами лишился бы 30% своего оборота. Это также пошло бы на пользу странам-конкурентам, которые не применяют санкции против России. 
Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил ранее, что рестрикции в отношении российских алмазов представляют «большую потерю» для королевства.

Алекс Шишло для Rough&Polished


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