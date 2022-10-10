Эксклюзив

Цветные бриллианты - лучший вариант, когда есть желание инвестировать в бриллианты

Доктор Серхио Калькейро (Sergio Calqueiro), президент и управляющий директор дубайской компании Foz Gold & Diamonds Trading, в последние шесть с лишним лет занимается бриллиантами, золотом, импортными и экспортными операциями, международной торговлей...

10 октября 2022

Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы

Стена дамбы хвостохранилища на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в Южной Африке в провинции Фри-Стейт недавно дважды обрушилась в течение двух недель, в результате чего один человек погиб и был нанесен ущерб имуществу. Дамба заброшенного...

03 октября 2022

«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета

Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...

26 сентября 2022

Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки

По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...

19 сентября 2022

Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру

Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.  

12 сентября 2022

Gemfields прекратила работу в Монтепуэсе после нападения на близлежащий рубиновый рудник

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Новости
Компания Gemfields прекратила свою деятельность после нападения повстанцев на соседний рудник по добыче рубинов, принадлежащий компании Gemrock и находящийся примерно в 12 км к юго-востоку от предприятий компании Montepuez Ruby Mining (MRM), которая на 75% принадлежит Gemfields. 
Подробности нападения уточняются, говорится в сообщении Gemfields.
Компания Gemfields настороженно относится к повстанческому движению в провинции Кабо Делгадо.
«Персонал службы безопасности и полиция Мозамбика остаются на месте, и туда прибывают военные Мозамбика, — заявили в Gemfields. — Gemfields и MRM считают здоровье и безопасность своих сотрудников и подрядчиков наивысшим приоритетом и поддерживают постоянный контакт с государственными органами».

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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