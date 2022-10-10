Gemfields прекратила работу в Монтепуэсе после нападения на близлежащий рубиновый рудник

Сегодня Новости

Компания Gemfields прекратила свою деятельность после нападения повстанцев на соседний рудник по добыче рубинов, принадлежащий компании Gemrock и находящийся примерно в 12 км к юго-востоку от предприятий компании Montepuez Ruby Mining (MRM), которая на 75% принадлежит Gemfields.

Подробности нападения уточняются, говорится в сообщении Gemfields.

Компания Gemfields настороженно относится к повстанческому движению в провинции Кабо Делгадо.

«Персонал службы безопасности и полиция Мозамбика остаются на месте, и туда прибывают военные Мозамбика, — заявили в Gemfields. — Gemfields и MRM считают здоровье и безопасность своих сотрудников и подрядчиков наивысшим приоритетом и поддерживают постоянный контакт с государственными органами».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





