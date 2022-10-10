SODIAM проведет тендер на алмазное сырье в Луанде

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Национальная государственная компания по торговле алмазами Анголы SODIAM проведет тендер на алмазы в Луанде, Ангола, с 24 октября по 14 ноября 2022 года.

В компании заявили, что продажа нацелена исключительно на клиентов, зарегистрированных в SODIAM, которые имеют подтвержденный опыт работы с крупными камнями.

На продажу будут выставлены по крайней мере 43 отдельных камня, в том числе 7 исключительных камней массой 10,80 карата производства рудника Луло (Lulo), 27 камней массой более 10,80 карата производства рудника Катока (Catoca) и 9 камней массой более 10,80 карата производства рудника Луэле (Luele).

В 2021 году SODIAM экспортировала около 8,9 млн каратов алмазов на сумму 1,62 млрд долларов США или по средней цене 182,16 доллара за карат, что сделало Анголу в стоимостном выражении третьим по величине производителем алмазов в мире.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





