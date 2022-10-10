Розничные продажи CTF выросли на 26% во втором квартале финансового года

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Компания Chow Tai Fook Jewellery Group (CTF) сообщила об увеличении общих продаж во втором квартале финансового года на фоне более стабильного потребительского рынка.

По данным компании, розничные продажи выросли на 26% за квартал, закончившийся 30 сентября 2022 года. Это связано с материковым Китаем, на долю которого приходится 90,7% розничного бизнеса группы, где зарегистрирован рост бизнеса на 27,8%, в то время как розничные продажи в Гонконге, Макао и на других рынках выросли на 11%.

Согласно информации компании, продажи в сравнимых магазинах во втором квартале в Китае, Гонконге и Макао показали заметный рост по сравнению с предыдущим кварталом. Chow Tai Fook также отметила более стабильный местный потребительский спрос в Гонконге.

В Китае продажи золотых украшений и других изделий выросли на 9,4%, продажи украшений с драгоценными камнями, платины и золота упали на 10,5%. И в Гонконге, Макао и на других рынках продажи украшений из драгоценных камней, платины и золота выросли на 5,6%, продажи золотых украшений и других изделий выросли на 10,5%.

По состоянию на конец сентября 2022 года у Chow Tai Fook 6 679 точек продаж и 269 точек продаж других брендов.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





