Эксклюзив
Цветные бриллианты - лучший вариант, когда есть желание инвестировать в бриллианты
Доктор Серхио Калькейро (Sergio Calqueiro), президент и управляющий директор дубайской компании Foz Gold & Diamonds Trading, в последние шесть с лишним лет занимается бриллиантами, золотом, импортными и экспортными операциями, международной торговлей...
10 октября 2022
Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы
Стена дамбы хвостохранилища на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в Южной Африке в провинции Фри-Стейт недавно дважды обрушилась в течение двух недель, в результате чего один человек погиб и был нанесен ущерб имуществу. Дамба заброшенного...
03 октября 2022
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...
19 сентября 2022
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
Розничные продажи CTF выросли на 26% во втором квартале финансового года
По данным компании, розничные продажи выросли на 26% за квартал, закончившийся 30 сентября 2022 года. Это связано с материковым Китаем, на долю которого приходится 90,7% розничного бизнеса группы, где зарегистрирован рост бизнеса на 27,8%, в то время как розничные продажи в Гонконге, Макао и на других рынках выросли на 11%.
Согласно информации компании, продажи в сравнимых магазинах во втором квартале в Китае, Гонконге и Макао показали заметный рост по сравнению с предыдущим кварталом. Chow Tai Fook также отметила более стабильный местный потребительский спрос в Гонконге.
В Китае продажи золотых украшений и других изделий выросли на 9,4%, продажи украшений с драгоценными камнями, платины и золота упали на 10,5%. И в Гонконге, Макао и на других рынках продажи украшений из драгоценных камней, платины и золота выросли на 5,6%, продажи золотых украшений и других изделий выросли на 10,5%.
По состоянию на конец сентября 2022 года у Chow Tai Fook 6 679 точек продаж и 269 точек продаж других брендов.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished