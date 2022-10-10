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12 сентября 2022

Diamcor выставит на аукцион более 5 500 каратов алмазов из ЮАР

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Новости
В текущем квартале, закончившемся 31 декабря 2022 года, компания Diamcor Mining вставит 5 593 карата алмазов для первого тендера и продажи.
Алмазы были получены после обработки карьерного материала на проекте Крон-Эндора (Krone-Endora) в районе рудника Венеция (Venetia), ЮАР.
В компании заявили, что алмазы, которые будут проданы, включают в себя несколько отдельных камней ювелирного качества в специальной категории, самый крупный из которых 43,55 карата.
«Эти первые выставленные алмазы в текущем квартале демонстрируют способность нашей компании успешно корректировать и совершенствовать операции, необходимые для достижения устойчивого операционного роста», — сказал гендиректор компании Дин Тейлор (Dean Taylor).
Несмотря на то, что в этом квартале это первый из двух запланированных тендеров, общий объем поставленных на сегодняшний день алмазов увеличился на 148% по сравнению с общим объемом каратов, проданных в предыдущем квартале. 

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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