Эксклюзив
Цветные бриллианты - лучший вариант, когда есть желание инвестировать в бриллианты
Доктор Серхио Калькейро (Sergio Calqueiro), президент и управляющий директор дубайской компании Foz Gold & Diamonds Trading, в последние шесть с лишним лет занимается бриллиантами, золотом, импортными и экспортными операциями, международной торговлей...
10 октября 2022
Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы
Стена дамбы хвостохранилища на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в Южной Африке в провинции Фри-Стейт недавно дважды обрушилась в течение двух недель, в результате чего один человек погиб и был нанесен ущерб имуществу. Дамба заброшенного...
03 октября 2022
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...
19 сентября 2022
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
Diamcor выставит на аукцион более 5 500 каратов алмазов из ЮАР
Алмазы были получены после обработки карьерного материала на проекте Крон-Эндора (Krone-Endora) в районе рудника Венеция (Venetia), ЮАР.
В компании заявили, что алмазы, которые будут проданы, включают в себя несколько отдельных камней ювелирного качества в специальной категории, самый крупный из которых 43,55 карата.
«Эти первые выставленные алмазы в текущем квартале демонстрируют способность нашей компании успешно корректировать и совершенствовать операции, необходимые для достижения устойчивого операционного роста», — сказал гендиректор компании Дин Тейлор (Dean Taylor).
Несмотря на то, что в этом квартале это первый из двух запланированных тендеров, общий объем поставленных на сегодняшний день алмазов увеличился на 148% по сравнению с общим объемом каратов, проданных в предыдущем квартале.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished