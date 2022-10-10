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12 сентября 2022

DRDGold незначительно увеличила ежеквартальную добычу

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Новости
Производство компании DRDGold увеличилось на 1%, достигнув 1 453 кг в квартале, закончившемся 30 сентября 2022 года, в основном за счет незначительного увеличения тоннажа, хотя количество получаемого продукта снизилось на 0,001 г/т - до 0,203 г/т.
Однако в отчетном периоде объем продаж золота снизился на 4 кг, до 1 442 кг.
Таким образом, денежные операционные затраты компании на килограмм проданного золота незначительно увеличились по сравнению с предыдущим кварталом, достигнув 658 530 рэндов/кг.
Денежные операционные затраты на тонну материала остались стабильными по сравнению с предыдущим кварталом и составили 133 рэнда за тонну.
Общие эксплуатационные расходы на килограмм и общие затраты на килограмм составили 755 201 рэнд/кг и 796 255 рэндов/кг соответственно, снижаясь поквартально в основном из-за уменьшения капитальных затрат на поддержание производства по сравнению с предыдущим кварталом.
DRDGold заявила, что скорректированная прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization - EBITDA) снизилась на 19% по сравнению с предыдущим кварталом, до 386,4 млн рэндов, в основном из-за страхового случая в размере 84,7 млн рэндов, признанного в предыдущем квартале.
На 30 сентября 2022 года денежные средства и их эквиваленты уменьшились на 280,5 млн рэндов до 2,2 млрд рэндов по сравнению с 2,5 млрд рэндов на 30 июня 2022 года.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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