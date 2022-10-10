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12 сентября 2022
Предприятия по производству бриллиантов в Сурате сокращают рабочие дни и продлевают выходные на праздник Дивали
Поставки бриллиантов пострадали, поскольку потребители в США сокращают необязательные покупки на фоне опасений рецессии. В связи с этим индийские экспортеры предоставили работникам больше выходных, не сократив их рабочие места.
«Выходные на праздник Дивали были продлены, чтобы рабочие не потеряли работу», — сказал вице-президент Профсоюза работников алмазной промышленности штата Гуджарат Бхавеш Танк (Bhavesh Tank), добавив: «Нам не платят во время праздников. Нам платят за те дни, когда мы работаем».
На предприятиях по огранке алмазов в Сурате выходные на праздник Дивали начнутся 21 октября и продлятся до 15 ноября. Обычно рабочие получают 15 выходных дней.
«Рынок США очень замедлился, и объем продаж снизился, — сказал Виджайкумар Мангукия (Vijaykumar Mangukiya), экспортер бриллиантов и председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий штата Гуджарат. — Спрос также слаб в Китае, втором по величине рынке для индийских экспортеров бриллиантов, а российско-украинский конфликт нанес ущерб экспорту в европейский регион. Именно поэтому в этом году предприятия продлили выходные на праздник Дивали».
На четырех тысячах алмазных предприятиях в Сурате работает около 800 тыс. человек.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished