Предприятия по производству бриллиантов в Сурате сокращают рабочие дни и продлевают выходные на праздник Дивали

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В этом году гранильные предприятия в Сурате продлили выходные по случаю Дивали для своих рабочих до 25 дней. Основные рынки борются с замедлением роста, предприятия в США и Европе закрываются, поэтому предприятия в Сурате сократили рабочие дни почти на 2 недели.

Поставки бриллиантов пострадали, поскольку потребители в США сокращают необязательные покупки на фоне опасений рецессии. В связи с этим индийские экспортеры предоставили работникам больше выходных, не сократив их рабочие места.

«Выходные на праздник Дивали были продлены, чтобы рабочие не потеряли работу», — сказал вице-президент Профсоюза работников алмазной промышленности штата Гуджарат Бхавеш Танк (Bhavesh Tank), добавив: «Нам не платят во время праздников. Нам платят за те дни, когда мы работаем».

На предприятиях по огранке алмазов в Сурате выходные на праздник Дивали начнутся 21 октября и продлятся до 15 ноября. Обычно рабочие получают 15 выходных дней.

«Рынок США очень замедлился, и объем продаж снизился, — сказал Виджайкумар Мангукия (Vijaykumar Mangukiya), экспортер бриллиантов и председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий штата Гуджарат. — Спрос также слаб в Китае, втором по величине рынке для индийских экспортеров бриллиантов, а российско-украинский конфликт нанес ущерб экспорту в европейский регион. Именно поэтому в этом году предприятия продлили выходные на праздник Дивали».

На четырех тысячах алмазных предприятиях в Сурате работает около 800 тыс. человек.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



