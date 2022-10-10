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12 сентября 2022

Cora Gold получила экологическое разрешение на разработку месторождения золота Сананкоро в Мали

Сегодня
Новости
Компания Cora Gold получила экологическое разрешение на разработку месторождения золота Сананкоро (Sanankoro) на юге Мали, что приближает полную реализацию проекта.
Компания, ориентированная на Западную Африку, заявила, что выдача экологического разрешения последовала за завершением и подачей Оценки воздействия на окружающую среду и социальную сферу (Environmental and Social Impact Assessment, ESIA) в Национальный санитарно-эпидемиологический контроль и контроль за загрязнением окружающей среды (Direction Nationale de l'Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances, DNACPN), занимающийся вопросами окружающей среды в Мали.
«Выдача этого разрешения является признанием высоких стандартов компании, которые мы установили, в то время как мы продвигаемся вперед к строительству, все экологические работы выполняются в соответствии со стандартами деятельности Международной финансовой корпорации», — сказал генеральный директор компании Берт Монро (Bert Monro).
В июле 2022 года была опубликована обновленная оценка по запасам минеральных ресурсов месторождения золота Сананкоро, в результате чего количество золота увеличилось до 920 тыс. унций.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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