Эксклюзив
Цветные бриллианты - лучший вариант, когда есть желание инвестировать в бриллианты
Доктор Серхио Калькейро (Sergio Calqueiro), президент и управляющий директор дубайской компании Foz Gold & Diamonds Trading, в последние шесть с лишним лет занимается бриллиантами, золотом, импортными и экспортными операциями, международной торговлей...
10 октября 2022
Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы
Стена дамбы хвостохранилища на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в Южной Африке в провинции Фри-Стейт недавно дважды обрушилась в течение двух недель, в результате чего один человек погиб и был нанесен ущерб имуществу. Дамба заброшенного...
03 октября 2022
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...
19 сентября 2022
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
Cora Gold получила экологическое разрешение на разработку месторождения золота Сананкоро в Мали
Компания, ориентированная на Западную Африку, заявила, что выдача экологического разрешения последовала за завершением и подачей Оценки воздействия на окружающую среду и социальную сферу (Environmental and Social Impact Assessment, ESIA) в Национальный санитарно-эпидемиологический контроль и контроль за загрязнением окружающей среды (Direction Nationale de l'Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances, DNACPN), занимающийся вопросами окружающей среды в Мали.
«Выдача этого разрешения является признанием высоких стандартов компании, которые мы установили, в то время как мы продвигаемся вперед к строительству, все экологические работы выполняются в соответствии со стандартами деятельности Международной финансовой корпорации», — сказал генеральный директор компании Берт Монро (Bert Monro).
В июле 2022 года была опубликована обновленная оценка по запасам минеральных ресурсов месторождения золота Сананкоро, в результате чего количество золота увеличилось до 920 тыс. унций.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished