Implats увеличила долю в RBPlat до 40,49%

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Компания Impala Platinum (Implats) увеличила свою долю в Royal Bafokeng Platinum (RBPlat) с 40,46% до 40,49%.

Implats заявила, что заключила соглашения о приобретении еще 78 253 акций RBPlat, что составляет 0,3% выпущенных акций RBPlat.

В будущем компания планирует приобрести больше акций RBPlat с учетом потенциальных запретов в Законе о компаниях и Положении о поглощениях.

В ноябре прошлого года Implats предложила акционерам RBPlat купить их акции по 150 рэндов каждая, из них 90 рэндов наличными и 0,3 обыкновенной акции Implats за каждую акцию RBPlat.

В течение следующих пяти лет компания выделит около 3,4 млрд долларов США на свою программу капиталовложений в ЮАР.

Первые 521 млн долларов будут инвестированы в увеличение существующих зимбабвийских плавильных мощностей и строительство завода по очистке диоксида серы для смягчения воздействия на окружающую среду.

По крайней мере уже одобрено выделение 500 млн рэндов для увеличения на 10% в среднесрочной перспективе мощностей очистных сооружений на предприятиях по очистке цветных металлов в Спрингс, ЮАР.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





