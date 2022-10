Золотодобывающая промышленность придерживается «Декларации ответственности и принципов устойчивого развития»

Сегодня Новости

Представители золотодобывающей отрасли, созванные Лондонской ассоциацией участников рынка драгоценных металлов (London Bullion Market Association, LBMA) и Всемирным советом по золоту (World Gold Council, WGC), собрались вместе, чтобы подписать Декларацию об ответственности и принципах устойчивого развития (Declaration of Responsibility and Sustainability Principles), в которой официально выражается общее обязательство вести ответственную и устойчивую деятельность на основе четкого набора общих целей. Декларация была обнародована на Всемирной конференции по драгоценным металлам (Global Precious Metals Conference) LBMA и Лондонского рынка платины и палладия (London Platinum and Palladium Market, LPPM) в Лиссабоне 18 октября.

Декларацию подписали LBMA, Всемирный совет по золоту, Сингапурская ассоциация рынка драгоценных металлов (Singapore Bullion Market Association, SBMA), Китайская ассоциация золота (China Gold Association, CGA), Швейцарская ассоциация производителей и трейдеров драгоценных металлов (Swiss Association of Precious Metals Producers and Traders, SAPMPT), Лондонская биржа металлов, Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Centre, DMCC), Индийский центр политики в области золота (Indian Gold Policy Centre, IGPC), Индийская ассоциация драгоценных металлов и ювелирных изделий (Indian Bullion and Jewellery Association, IBJA), Индийская международная биржа драгоценных металлов (Indian International Bullion Exchange, IIBX) и Всемирная ювелирная конфедерация (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO), Совет по старательскому золоту (Artisanal Gold Council, AGC), Совет по ответственной ювелирной практике (Responsible Jewellery Council, RJC) и Часовая и ювелирная инициатива 2030 (Watch and Jewellery Initiative 2030).

Подписавшиеся стороны договорились о более тесном сотрудничестве и отчетности в ходе реализации этих принципов. Они также смогут продемонстрировать свою приверженность, присоединившись к инициативам, разработанным для конкретных видов деятельности в рамках цепочки поставок, таких как Принципы ответственной добычи золота Всемирного совета по золоту и Руководство LBMA по ответственной работе с золотом.

Опираясь на Декларацию, участники золотодобывающей отрасли будут продолжать работать с правительствами, международными организациями, другими субъектами частного сектора и гражданским обществом для определения и поддержки надежных стандартов честности и управления.

Рут Кроуэлл (Ruth Crowell), главный исполнительный директор LBMA, сказала: «Цепочка поставок золота сложна и глобальна, и участники отрасли находятся на разных этапах пути к устойчивому развитию. Я рада, что мы смогли определить общий путь к прогрессу и объединить нашу отрасль вокруг этих принципов. Объединившись таким образом, мы можем продемонстрировать нашу коллективную приверженность ответственным и устойчивым методам ведения бизнеса».

Дэвид Тейт (David Tait), генеральный директор Всемирного совета по золоту, сказал: «Очень приятно видеть, что золотодобывающая промышленность сотрудничает таким образом, от рудника до рынка, чтобы придерживаться этих принципов ответственности и устойчивого развития. За последние годы золотодобывающая промышленность добилась значительного прогресса в обеспечении ответственного производства золота, но еще многое предстоит сделать, чтобы обеспечить совместную работу по поиску решений и максимизации нашего полезного воздействия. Я считаю, что это только отправная точка, поскольку мы стремимся улучшить сотрудничество по всей цепочке поставок на благо всех заинтересованных сторон, конечных пользователей и будущего золотодобывающей отрасли».



Аруна Гаитонде, главный редактор Азиатского бюро Rough&Polished