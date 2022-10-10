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12 сентября 2022
Rio Tinto опубликовала неаудированные производственные результаты за третий квартал 2022 года
Увеличение производства меди Rio Tinto по сравнению с третьим кварталом 2021 года связано с более высоким ее содержанием в руде и добычей на руднике Кеннекотт (Kennecott), что частично нивелируется более низким содержанием меди в руде и ее добычей на руднике Ою Толгой (Oyu Tolgoi) в результате плановой последовательности отработки рудников.
Прогноз производства рафинированной меди Rio Tinto был снижен до 190-220 тысяч тонн по сравнению с предыдущими 230-290 тысячами тонн с учетом риска дальнейшего снижения, связанного с производительностью медеплавильного и аффинажного производства на руднике Кеннекотт, до тех пор, пока компания не проведет крупнейшую реконструкцию за девять лет, которая запланирована на 2 квартал 2023 года.
27 сентября Rio Tinto утвердила капитал в размере 55 млн долларов США для начала подземной добычи и расширения производства на Кеннекотте. Первоначально проект будет сосредоточен на нижнем промышленном участке скарна, который обеспечит в общей сложности около 30 тысяч тонн дополнительной меди в период до 2027 года наряду с открытыми работами. Ожидается, что первая руда будет добыта в начале 2023 года, а полное производство будет запущено во второй половине года.
В сентябре Rio Tinto заключила обязывающее соглашение о приобретении всех оставшихся акций компании Turquoise Hill Resources, которыми Rio Tinto в настоящее время не владеет, при условии одобрения сделки акционерами. Сделка представляет значительную ценность для миноритарных акционеров Turquoise Hill, уверенных в том, что предложение будет целиком выражено в денежных средствах в размере 43 канадских долларов за акцию при общей денежной компенсации в размере 3,3 млрд долларов, а также обеспечит большую уверенность в финансировании долгосрочного успеха проекта Ою Толгой. 2 августа 2022 года Rio Tinto также завершила продажу роялти на территории, включая операционную зону рудника Кортес (Cortez) и разработку проекта Формайл (Fourmile) в Неваде, компании RG Royalties LLC, дочерней компании, находящейся в прямой собственности Royal Gold Inc., за 525 млн долларов деньгами.
Генеральный директор Rio Tinto Якоб Стаусхолм (Jakob Stausholm) сказал: «Использование всего потенциала наших активов остается приоритетом: производство улучшилось по сравнению с предыдущим кварталом на большинстве наших площадок, особенно там, где мы внедрили систему безопасного производства Rio Tinto. Мы продвинулись вперед в достижении нашей цели в области развития, введя в эксплуатацию несколько крупных проектов и продвигая следующий этап разработки рудников в австралийском регионе Пилбара (Pilbara), а также согласившись создать совместное предприятие с китайской промышленной группой Baowu для разработки Западного хребта и модернизации совместного предприятия, охватывающего проект Роудз Ридж (Rhodes Ridge) в восточной зоне региона Пилбара, открывая путь к разработке этого важного высококачественного ресурса. Мы также одобрили капитал для подземной добычи на Кеннекотте, финансирование ранних работ на проекте Ринкон Литиум (Rincon Lithium) и продолжаем развивать Ою Толгой. Наше предложение о приватизации Turquoise Hill Resources получило единодушную поддержку совета директоров Turquoise Hill, который рекомендовал акционерам проголосовать за сделку».
Аруна Гаитонде, главный редактор Азиатского бюро Rough&Polished