Эксклюзив
Цветные бриллианты - лучший вариант, когда есть желание инвестировать в бриллианты
Доктор Серхио Калькейро (Sergio Calqueiro), президент и управляющий директор дубайской компании Foz Gold & Diamonds Trading, в последние шесть с лишним лет занимается бриллиантами, золотом, импортными и экспортными операциями, международной торговлей...
10 октября 2022
Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы
Стена дамбы хвостохранилища на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в Южной Африке в провинции Фри-Стейт недавно дважды обрушилась в течение двух недель, в результате чего один человек погиб и был нанесен ущерб имуществу. Дамба заброшенного...
03 октября 2022
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...
19 сентября 2022
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
Компания Karo Platinum, работающая на платиновом проекте в Зимбабве, доставит первую руду на мельницу в июле 2024 года
«В июле 2024 года мы запустим первую руду в мельницу», — приводит издание Mining Weekly слова управляющего директора компании Karo Mining Holdings Бернарда Прайора (Bernard Pryor).
На прошлой неделе подрядчик по земляным работам начал расчистку площадки для террасирования земляных работ, которые должны начаться в декабре.
Проект, который, как ожидается, будет производить 194 000 унций платины в год, рассчитан на срок службы рудника, равный 17 годам.
На сегодняшний день Karo Mining Holdings потратила 20 млн долларов США из предполагаемых общих затрат в 391 млн долларов, отведенных для получения первой руды и отправки ее на мельницу.
Южноафриканский производитель хрома и МПГ компания Tharisa владеет долей в 70% в компании Karo Mining Holdings, в то время как остальные 30% принадлежат компании Leto Settlement.
Karo Zimbabwe, дочерняя компания Karo Mining Holdings, в свою очередь, владеет долей в 85% в операторе рудника Karo Platinum, в то время как 15% принадлежат правительству Зимбабве через компанию Generation Minerals.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished