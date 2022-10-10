Компания Karo Platinum, работающая на платиновом проекте в Зимбабве, доставит первую руду на мельницу в июле 2024 года

Сегодня Новости

Ожидается, что проект Каро Платинум (Karo Platinum) - открытый рудник, который будет построен в Зимбабве - доставит первую руду на мельницу в июле 2024 года.

«В июле 2024 года мы запустим первую руду в мельницу», — приводит издание Mining Weekly слова управляющего директора компании Karo Mining Holdings Бернарда Прайора (Bernard Pryor).

На прошлой неделе подрядчик по земляным работам начал расчистку площадки для террасирования земляных работ, которые должны начаться в декабре.

Проект, который, как ожидается, будет производить 194 000 унций платины в год, рассчитан на срок службы рудника, равный 17 годам.

На сегодняшний день Karo Mining Holdings потратила 20 млн долларов США из предполагаемых общих затрат в 391 млн долларов, отведенных для получения первой руды и отправки ее на мельницу.

Южноафриканский производитель хрома и МПГ компания Tharisa владеет долей в 70% в компании Karo Mining Holdings, в то время как остальные 30% принадлежат компании Leto Settlement.

Karo Zimbabwe, дочерняя компания Karo Mining Holdings, в свою очередь, владеет долей в 85% в операторе рудника Karo Platinum, в то время как 15% принадлежат правительству Зимбабве через компанию Generation Minerals.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





