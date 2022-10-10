Замбия пытается обуздать спекулятивную покупку лицензий на добычу полезных ископаемых

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Замбия ограничила количество лицензий на добычу полезных ископаемых, которые компания может иметь одновременно, до пяти, чтобы ограничить спекулятивные покупки.

«Каждый горнодобытчик будет ограничен пятью лицензиями, и те, кому нужно больше, должны будут это обосновать, — цитирует Reuters министра горнодобывающей промышленности Замбии Пола Кабусве (Paul Kabuswe). — У нас было много лицензий, используемых в спекулятивных целях, и мы хотим это сократить».

Он посоветовал компаниям, имеющим более пяти лицензий, обратиться в министерство.

Министерство горнодобывающей промышленности приостановило выдачу лицензий на добычу полезных ископаемых в феврале прошлого года и провело аудит после жалоб общественности на отсутствие прозрачности.

Проверка показала, что некоторым компаниям принадлежало до 50 лицензий, а другие не были зарегистрированы в агентстве по регистрации патентов и компаний Замбии и, возможно, не платят налоги.

Кабусве сказал, что нелегальным горнодобытчикам будет предоставлена 90-дневная амнистия для регистрации в министерстве горнорудной промышленности.

Замбия является вторым по величине производителем меди в Африке.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished







