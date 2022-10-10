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Замбия пытается обуздать спекулятивную покупку лицензий на добычу полезных ископаемых

Сегодня
Новости
Замбия ограничила количество лицензий на добычу полезных ископаемых, которые компания может иметь одновременно, до пяти, чтобы ограничить спекулятивные покупки.
«Каждый горнодобытчик будет ограничен пятью лицензиями, и те, кому нужно больше, должны будут это обосновать, — цитирует Reuters министра горнодобывающей промышленности Замбии Пола Кабусве (Paul Kabuswe). — У нас было много лицензий, используемых в спекулятивных целях, и мы хотим это сократить».
Он посоветовал компаниям, имеющим более пяти лицензий, обратиться в министерство.
Министерство горнодобывающей промышленности приостановило выдачу лицензий на добычу полезных ископаемых в феврале прошлого года и провело аудит после жалоб общественности на отсутствие прозрачности.
Проверка показала, что некоторым компаниям принадлежало до 50 лицензий, а другие не были зарегистрированы в агентстве по регистрации патентов и компаний Замбии и, возможно, не платят налоги.
Кабусве сказал, что нелегальным горнодобытчикам будет предоставлена 90-дневная амнистия для регистрации в министерстве горнорудной промышленности.
Замбия является вторым по величине производителем меди в Африке.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



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