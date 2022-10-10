Продажи компании Titan, входящей в Tata Group, выросли на 18% в закончившемся в сентябре квартале

Сегодня Новости

Согласно информации газеты Times of India, 13 октября компания Titan, входящая в группу Tata, объявила, что ее общий объем продаж вырос на 18% в годовом исчислении в завершившемся в сентябре квартале. Согласно ежеквартальному отчету, компания, работающая в таких сегментах, как «Ювелирные изделия», «Часы и аксессуары» и «Очки», продемонстрировала «здоровый двузначный рост на большинстве предприятий».

«Компания продемонстрировала здоровый двузначный рост на большинстве предприятий, при этом общий объем продаж вырос на 18% в годовом исчислении», — заявили в компании Titan. Что касается перспектив на праздничный сезон, компания по-прежнему смотрит «оптимистично и ожидает позитивное потребительское настроение» во всех категориях продукции.

В течение отчетного квартала показатели ювелирного подразделения Titan, на долю которого приходится около 85% выручки компании, выросли «на 18% в годовом исчислении на высокой базе второго квартала 2022 финансового года, в котором отмечались элементы неудовлетворенного спроса и чрезмерных покупок, свойственные первому кварталу 2022 финансового года, нарушенному коронавирусной пандемией». Ассортимент продукции ювелирного подразделения улучшился по сравнению с прошлым годом, но по-прежнему остается ниже допандемийного уровня. По данным Titan, «рост числа посетителей выразился двухзначными цифрами в годовом исчислении при стабильной конверсии покупателей».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





