Эксклюзив
Цветные бриллианты - лучший вариант, когда есть желание инвестировать в бриллианты
Доктор Серхио Калькейро (Sergio Calqueiro), президент и управляющий директор дубайской компании Foz Gold & Diamonds Trading, в последние шесть с лишним лет занимается бриллиантами, золотом, импортными и экспортными операциями, международной торговлей...
10 октября 2022
Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы
Стена дамбы хвостохранилища на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в Южной Африке в провинции Фри-Стейт недавно дважды обрушилась в течение двух недель, в результате чего один человек погиб и был нанесен ущерб имуществу. Дамба заброшенного...
03 октября 2022
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...
19 сентября 2022
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
Продажи компании Titan, входящей в Tata Group, выросли на 18% в закончившемся в сентябре квартале
«Компания продемонстрировала здоровый двузначный рост на большинстве предприятий, при этом общий объем продаж вырос на 18% в годовом исчислении», — заявили в компании Titan. Что касается перспектив на праздничный сезон, компания по-прежнему смотрит «оптимистично и ожидает позитивное потребительское настроение» во всех категориях продукции.
В течение отчетного квартала показатели ювелирного подразделения Titan, на долю которого приходится около 85% выручки компании, выросли «на 18% в годовом исчислении на высокой базе второго квартала 2022 финансового года, в котором отмечались элементы неудовлетворенного спроса и чрезмерных покупок, свойственные первому кварталу 2022 финансового года, нарушенному коронавирусной пандемией». Ассортимент продукции ювелирного подразделения улучшился по сравнению с прошлым годом, но по-прежнему остается ниже допандемийного уровня. По данным Titan, «рост числа посетителей выразился двухзначными цифрами в годовом исчислении при стабильной конверсии покупателей».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished