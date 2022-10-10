Barrick и Пакистан проанализировали ход реализации проекта Реко Дик

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Президент и главный исполнительный директор Barrick Gold Corporation Марк Бристоу (Mark Bristow) говорит, что процесс заключения окончательных соглашений и юридических шагов, которые позволили бы развивать проект Реко Дик (Reko Diq), неуклонно продвигается.

Как только сделка будет завершена, Реко Дик, одно из крупнейших неосвоенных месторождений меди и золота в мире, будет принадлежать на 50% компании Barrick, на 25% провинции Белуджистан и на 25% крупным пакистанским государственным предприятиям.

С одобрения президента Пакистана доктора Арифа Алви (Arif Alvi) необходимые документы для президентской рекомендации были поданы в субботу в верховный суд страны, что стало важной вехой в процессе.

По словам Бристоу, Barrick создает комитеты общественного развития (CDC) для определения приоритетных проектов и контроля за их реализацией.

«Barrick была основана на успешных партнерских отношениях с нашими принимающими странами, и они охватывают весь спектр заинтересованных сторон, от правительств через поставщиков до сообществ вокруг наших шахт. Наша модель CDC обеспечивает прозрачный и подотчетный механизм для адаптации программ развития к потребностям этих сообществ при их всестороннем участии», - сказал он.

Как только текущие юридические процессы будут завершены, Barrick завершит обновление технико-экономического обоснования, которое в настоящее время предусматривает эксплуатацию открытого карьера сроком более 40 лет.

Предполагается, что проект будет осуществлен в два этапа с первоначальными оценочными капитальными затратами примерно в 7 млрд и, как ожидается, будет запущен в эксплуатацию в период 2027-2028 годов, пишет barrick.com.



Алекс Шишло для Rough&Polished



