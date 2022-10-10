Эксклюзив
Цветные бриллианты - лучший вариант, когда есть желание инвестировать в бриллианты
Доктор Серхио Калькейро (Sergio Calqueiro), президент и управляющий директор дубайской компании Foz Gold & Diamonds Trading, в последние шесть с лишним лет занимается бриллиантами, золотом, импортными и экспортными операциями, международной торговлей...
10 октября 2022
Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы
Стена дамбы хвостохранилища на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в Южной Африке в провинции Фри-Стейт недавно дважды обрушилась в течение двух недель, в результате чего один человек погиб и был нанесен ущерб имуществу. Дамба заброшенного...
03 октября 2022
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...
19 сентября 2022
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
Barrick и Пакистан проанализировали ход реализации проекта Реко Дик
Как только сделка будет завершена, Реко Дик, одно из крупнейших неосвоенных месторождений меди и золота в мире, будет принадлежать на 50% компании Barrick, на 25% провинции Белуджистан и на 25% крупным пакистанским государственным предприятиям.
С одобрения президента Пакистана доктора Арифа Алви (Arif Alvi) необходимые документы для президентской рекомендации были поданы в субботу в верховный суд страны, что стало важной вехой в процессе.
По словам Бристоу, Barrick создает комитеты общественного развития (CDC) для определения приоритетных проектов и контроля за их реализацией.
«Barrick была основана на успешных партнерских отношениях с нашими принимающими странами, и они охватывают весь спектр заинтересованных сторон, от правительств через поставщиков до сообществ вокруг наших шахт. Наша модель CDC обеспечивает прозрачный и подотчетный механизм для адаптации программ развития к потребностям этих сообществ при их всестороннем участии», - сказал он.
Как только текущие юридические процессы будут завершены, Barrick завершит обновление технико-экономического обоснования, которое в настоящее время предусматривает эксплуатацию открытого карьера сроком более 40 лет.
Предполагается, что проект будет осуществлен в два этапа с первоначальными оценочными капитальными затратами примерно в 7 млрд и, как ожидается, будет запущен в эксплуатацию в период 2027-2028 годов, пишет barrick.com.
Алекс Шишло для Rough&Polished