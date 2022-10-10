Phillips анонсировал основные события Нью-Йоркского часового аукциона SEVEN

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Аукционный дом Phillips организует 10-11 декабря Нью-Йоркский часовой аукцион SEVEN.

На торги будут выставлены 180 лотов, включая большое количество культовых и значимых часов как от ведущих брендов, так и от независимых производителей.

В числе исключительных лотов - часы Cartier London Crash, которые продаются напрямую от семьи их первоначального владельца, а также ранний и чрезвычайно редкий F.P. Journe Tourbillon Souverain из платины с циферблатом цвета лосося.

На аукционе будет также представлена специальная серия из 10 лотов, посвященная Grand Seiko, во главе с уникальным турбийоном постоянной силы Kodo.

Предаукционные просмотры состоятся Сингапуре, Лондоне, Лос-Анджелесе, Женеве и Гонконге.



Алекс Шишло для Rough&Polished





