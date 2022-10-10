Storm Mountain Diamonds добыла на руднике в Лесото и продала розовый алмаз весом 47,8 карата

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Компания Storm Mountain Diamonds добыла на своем алмазном руднике Као (Kao) в Лесото и продала исключительный розовый алмаз весом 47,8 карата.

В сообщении компании говорится, что это самый крупный розовый алмаз, добытый на руднике на сегодняшний день.

Алмаз получил название «Розовая вечность» (Pink Eternity).

«За короткий промежуток времени рудник Као в Лесото стал основным производителем исключительных розовых алмазов, — отметила компания. — За последние пару лет было обнаружено несколько замечательных камней, в том числе «Розовая буря» (Pink Storm), «Пурпурная принцесса» (Purple Princess), «Роза Као» (Rose of Kao) и «Розовая Палеса» (Pink Palesa).

Согласно изданию Mining Weekly, Storm Mountain Diamonds заявила, что алмаз «Розовая вечность» был обнаружен ранее в этом году и продан в прошлом месяце за нераскрытую сумму.

Рудник Као является четвертой по величине кимберлитовой трубкой в Южной Африке и самой большой кимберлитовой трубкой в Лесото с выявленной и предполагаемой ресурсной базой в 12,7 млн каратов алмазов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





