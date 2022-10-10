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De Beers выставит на аукцион восемь редких голубых бриллиантов на сумму более 70 млн долларов
Фото: De Beers
Компания De Beers собирается выставить на аукционы «Великолепные драгоценности» (Magnificent Jewels) в Нью-Йорке, Женеве и Гонконге группу из восьми редких голубых бриллиантов.
Продажа камней, известных под общим названием «Исключительная голубая коллекция De Beers» (The De Beers Exceptional Blue Collection), будет проходить до конца года и в течение всей весны 2023 года.
Общая стоимость поступающих на рынок бриллиантов составляет более 70 млн долларов США.
Из восьми голубых бриллиантов четыре были оценены Геммологическим институтом Америки (Gemological Institute of America, GIA) как Fancy Vivid, что является самой высокой оценкой цвета для цветных бриллиантов, в то время как бриллиант из этой коллекции весом 3,24 карата отличается еще и исключительной чистотой, поскольку GIA признал его безупречным.
«Великолепная коллекция De Beers Exceptional Blue является свидетельством уникальной способности De Beers добывать самые редкие алмазы в мире, а также терпения и предусмотрительности, необходимых для создания коллекции, которая выходит за рамки редкости и может быть названа только замечательной», — сказал покидающий свой пост генеральный директор группы De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver).
Запланированный аукцион этих восьми камней состоится почти через шесть месяцев после продажи бриллианта «Голубой Куллинан De Beers» (De Beers Cullinan Blue) цвета Fancy Vivid Blue весом 15,1 карата ступенчатой огранки за 57,5 млн долларов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished