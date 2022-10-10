Эксклюзив
Цветные бриллианты - лучший вариант, когда есть желание инвестировать в бриллианты
Доктор Серхио Калькейро (Sergio Calqueiro), президент и управляющий директор дубайской компании Foz Gold & Diamonds Trading, в последние шесть с лишним лет занимается бриллиантами, золотом, импортными и экспортными операциями, международной торговлей...
10 октября 2022
Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы
Стена дамбы хвостохранилища на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в Южной Африке в провинции Фри-Стейт недавно дважды обрушилась в течение двух недель, в результате чего один человек погиб и был нанесен ущерб имуществу. Дамба заброшенного...
03 октября 2022
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...
19 сентября 2022
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
Экспорт бриллиантов из Индии вырос на 11,97% в сентябре 2022 года, а импорт алмазов упал на 7,06%
В сентябре 2022 года общий валовой импорт бриллиантов снизился на 11,45%, до 115,97 млн долларов по сравнению с 130,97 млн долларов в сентябре 2021 года.
В сентябре валовой импорт алмазов составил $1556,05 млн, что на 7,06% меньше, чем $1674,31 млн в сентябре 2021 года.
За апрель-сентябрь 2022 года общий валовой экспорт бриллиантов в размере 12 215,46 млн долларов снизился на 1,27% по сравнению с 12 372,82 млн долларов за аналогичный период предыдущего года.
За апрель-сентябрь общий валовой импорт бриллиантов вырос на 1,34%, до 732,81 млн долларов по сравнению с 723,09 млн долларов за аналогичный период предыдущего года.
В апреле-сентябре общий валовой импорт бриллиантов во внутреннюю тарифную зону Индии (Domestic Tariff Area, DTA) вырос на 57,19%, до 249,98 млн долларов по сравнению с 159,03 млн долларов в апреле-сентябре 2021 года.
Общий валовой импорт бриллиантов в специальную экономическую зону (Special Economic Zone, SEZ) снизился на 13,55%, до 482,83 млн долларов по сравнению с 558,54 млн долларов за аналогичный период апреля-сентября 2021 года.
В апреле-сентябре 2022 года валовой импорт алмазов демонстрирует рост на 3,48%, достигнув 9421,50 млн долларов по сравнению с 9104,19 млн долларов за аналогичный период предыдущего года.
С апреля по сентябрь 2022 года валовой экспорт бриллиантов, выращенных в лаборатории, показывает рост на 60,55%, достигнув 943,63 млн долларов по сравнению с 587,76 млн долларов за апрель-сентябрь 2021 года.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished