Экспорт бриллиантов из Индии вырос на 11,97% в сентябре 2022 года, а импорт алмазов упал на 7,06%

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Согласно данным, опубликованным индийским Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), в сентябре 2022 года общий валовой экспорт бриллиантов из Индии вырос на 11,97%, до 2134,91 млн долларов США по сравнению с 1906,72 млн долларов в сентябре 2021 года.

В сентябре 2022 года общий валовой импорт бриллиантов снизился на 11,45%, до 115,97 млн долларов по сравнению с 130,97 млн долларов в сентябре 2021 года.

В сентябре валовой импорт алмазов составил $1556,05 млн, что на 7,06% меньше, чем $1674,31 млн в сентябре 2021 года.

За апрель-сентябрь 2022 года общий валовой экспорт бриллиантов в размере 12 215,46 млн долларов снизился на 1,27% по сравнению с 12 372,82 млн долларов за аналогичный период предыдущего года.

За апрель-сентябрь общий валовой импорт бриллиантов вырос на 1,34%, до 732,81 млн долларов по сравнению с 723,09 млн долларов за аналогичный период предыдущего года.

В апреле-сентябре общий валовой импорт бриллиантов во внутреннюю тарифную зону Индии (Domestic Tariff Area, DTA) вырос на 57,19%, до 249,98 млн долларов по сравнению с 159,03 млн долларов в апреле-сентябре 2021 года.

Общий валовой импорт бриллиантов в специальную экономическую зону (Special Economic Zone, SEZ) снизился на 13,55%, до 482,83 млн долларов по сравнению с 558,54 млн долларов за аналогичный период апреля-сентября 2021 года.

В апреле-сентябре 2022 года валовой импорт алмазов демонстрирует рост на 3,48%, достигнув 9421,50 млн долларов по сравнению с 9104,19 млн долларов за аналогичный период предыдущего года.

С апреля по сентябрь 2022 года валовой экспорт бриллиантов, выращенных в лаборатории, показывает рост на 60,55%, достигнув 943,63 млн долларов по сравнению с 587,76 млн долларов за апрель-сентябрь 2021 года.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished







