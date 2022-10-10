Алмазный клуб DiaMondaine обдумывает поездку инвесторов в Анголу

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Алмазный клуб DiaMondaine (DiaMondaine Diamantaires Club, DDC) планирует провести в мае 2023 года поездку инвесторов, вкладывающихся средства в алмазы, в Анголу.

Основатель клуба Агнес Абдулаху (Агнес Абдулаху) сообщила Rough&Polished, что они впервые организуют поездку инвесторов в Анголу, которая является одним из ведущих производителей алмазов в Африке.

Она сказала, что DDC также проведет поездку в Дубай с целью расширения связей в алмазной отрасли в марте 2023 года.

Первая такая поездка состоится в начале следующего месяца.

Ожидается, что в мероприятии примут участие не менее десяти участников из разных африканских стран, в том числе сотрудники горнодобывающих компаний и дизайнеры ювелирных изделий.

«DDC считает, что межотраслевое взаимодействие, такое как поездки, семинары и обучение, может помочь нам понять весь масштаб алмазного мира», — сказала она.

Абдулаху сказала, что неназванная компания из Ботсваны поможет старателям установить связи и занять заметное место на международной алмазной арене в будущем.

DDC стремится повысить осведомленность и связь между компаниями по всему алмазопроводу.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве





