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12 сентября 2022

Компания MMG возмущена тем, что военные заняли арендованный ею участок в ДРК

Сегодня
Новости
Вооруженные силы недавно заняли участок Намбулва (Nambulwa) в Демократической Республике Конго (ДРК), арендованный компанией MMG для разработки полезных ископаемых, утверждая, что государственная горнодобывающая компания Gécamines подписала с третьей стороной контракт на проведение исследований в этом районе. 
В MMG заявили, что компания зарегистрировала свое право на аренду.
Сотрудники и подрядчики MMG были эвакуированы с объекта 23 сентября 2022 года, но вернулись через пять дней при поддержке местных властей. 
Вооруженные силы остаются на месте, а сотрудники MMG продолжают свою работу.
MMG заявила, что в июле прошлого года вооруженные силы также вынудили ее персонал, проводивший работы на арендованном участке Сокороше II (Sokoroshe II), покинуть его. Военные утверждали, что Gécamines подписала два контракта на исследования в этом районе с третьими сторонами. 
Компании по-прежнему отказывают в доступе к арендованному участку Сокороше II. 
MMG заявила, что недавно стало известно, что третья сторона начала горнокапитальные работы на участке, что противоречит законодательству ДРК. 
У компании есть действующие соглашения с Gécamines на аренду участков для ведения горной добычи, включая как Сокороше II, так и Намбулва, которые зарегистрированы в официальном реестре горнодобывающих предприятий.
Компания заявила, что продолжает обращаться с официальными просьбами к Gécamines и министерству горной промышленности ДРК отозвать новые соглашения с третьими сторонами. 
MMG также хочет, чтобы вооруженные силы и третьи стороны были удалены с этих объектов.
Gécamines намеревалась приостановить соглашения, заключенные MMG в отношении объектов Сокороше II, Намбулва и Мвепу (Mwepu), или заявить об их нарушении. 
«[Мы] предпримем все необходимые шаги для защиты [наших] законных прав от действий Gécamines и намерены начать международный арбитраж в Международной торговой палате в Париже и Женеве», — говорится в сообщении MMG.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве


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