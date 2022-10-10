Эксклюзив
Цветные бриллианты - лучший вариант, когда есть желание инвестировать в бриллианты
Доктор Серхио Калькейро (Sergio Calqueiro), президент и управляющий директор дубайской компании Foz Gold & Diamonds Trading, в последние шесть с лишним лет занимается бриллиантами, золотом, импортными и экспортными операциями, международной торговлей...
10 октября 2022
Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы
Стена дамбы хвостохранилища на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в Южной Африке в провинции Фри-Стейт недавно дважды обрушилась в течение двух недель, в результате чего один человек погиб и был нанесен ущерб имуществу. Дамба заброшенного...
03 октября 2022
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...
19 сентября 2022
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
Rio Tinto представила кольцо из культовых бриллиантов Argyle Pink DiamondsTM стоимостью 6 млн австралийских долларов
Argyle RomanticaTM — первое изделие, произведенное в рамках программы Argyle Pink Diamonds Icon PartnerTM, которая является частью стратегии по защите происхождения бриллиантов Argyle Pink DiamondsTM. Важно, что в кольце Argyle RomanticaTM объединено пять исключительных бриллиантов бренда Argyle Pink DiamondsTM общим весом 2,31 карата, а именно красный бриллиант весом 0,75 карата, два пурпурно-розовых бриллианта и два темно-розовых бриллианта.
Пять главных красных и розовых бриллиантов представлены в сложной оправе, которая включает в себя 1,11 карата голубых и розовых бриллиантов Argyle меньших по весу. Созданное сингапурским ювелиром Джоном Глэйзом (John Glajz), кольцо Argyle RomanticaTM отдает дань уважения полному спектру романтических оттенков Argyle Pink DiamondsTM и бесконечной красоте и загадочности этих заветных драгоценных камней. Джон Глэйз сказал: «Кольцо Argyle RomanticaTM, сочетающее в себе богатую историю и исключительное происхождение, является произведением искусства и реликвией завтрашнего дня».
Джон является одним из двух партнеров Icon PartnersTM Argyle Pink Diamonds, назначенных Rio Tinto в июне 2022 года после ее решения сохранить и поддерживать бренд Argyle Pink Diamonds после закрытия рудника Аргайл в ноябре 2020 года. Rio Tinto сотрудничает с каждым партнером Icon, чтобы представить последнюю партию розовых бриллиантов Argyle Pink DiamondsTM в виде уникальных ювелирных украшений, а также коллекций ограниченного выпуска, которые отвечают требованиям редкости, красоты и возможности коллекционирования этих выдающихся камней.
Генеральный директор Rio Tinto Minerals Шинейд Кауфман (Sinead Kaufman) сказала: «Я в восторге от этого последнего творческого сотрудничества, которое отражает завораживающую красоту и силу цвета розовых бриллиантов Argyle Pink DiamondsTM. Мы с нетерпением ждем продолжения сотрудничества с нашими стратегическими партнерами, которые непосредственно связаны с конечными потребителями, чтобы создать новые шедевры, поддерживающие наследие этого культового австралийского бренда». Вторичный рынок для Argyle Pink DiamondsTM охватывает камни, которые производились почти четыре десятилетия, и требует тщательного управления для сохранения происхождения Argyle Pink DiamondsTM и продолжения традиции тщательного хранения, которое подчеркивает редкость камней и повышает их стоимость. В поддержку этой работы Rio Tinto представляет расширенную повторную сертификацию, торговую площадку с персональным ассистентом для сертифицированных бриллиантов и новую тендерную платформу Beyond RareTM для проведения специальных мероприятий по продажам в дополнение к программе Argyle Pink Diamonds Icon PartnerTM.
Кольцо Argyle RomanticaTM будет представлено в Сиднее и выставлено на продажу через J. Farren Price, доверенную компанию Argyle Pink Diamonds Select AtelierTM, в рамках празднования ее 80-летия.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished