Rio Tinto представила кольцо из культовых бриллиантов Argyle Pink DiamondsTM стоимостью 6 млн австралийских долларов

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Компания Rio Tinto представила свое первое знаменательное ювелирное изделие Argyle Pink DiamondsTM после закрытия легендарного рудника Аргайл (Argyle) в Западной Австралии. Согласно пресс-релизу Argyle, кольцо Argyle RomanticaTM стоимостью 6 млн австралийских долларов изготовлено вручную из редких розовых, красных и голубых бриллиантов общим весом 3,42 карата.

Argyle RomanticaTM — первое изделие, произведенное в рамках программы Argyle Pink Diamonds Icon PartnerTM, которая является частью стратегии по защите происхождения бриллиантов Argyle Pink DiamondsTM. Важно, что в кольце Argyle RomanticaTM объединено пять исключительных бриллиантов бренда Argyle Pink DiamondsTM общим весом 2,31 карата, а именно красный бриллиант весом 0,75 карата, два пурпурно-розовых бриллианта и два темно-розовых бриллианта.

Пять главных красных и розовых бриллиантов представлены в сложной оправе, которая включает в себя 1,11 карата голубых и розовых бриллиантов Argyle меньших по весу. Созданное сингапурским ювелиром Джоном Глэйзом (John Glajz), кольцо Argyle RomanticaTM отдает дань уважения полному спектру романтических оттенков Argyle Pink DiamondsTM и бесконечной красоте и загадочности этих заветных драгоценных камней. Джон Глэйз сказал: «Кольцо Argyle RomanticaTM, сочетающее в себе богатую историю и исключительное происхождение, является произведением искусства и реликвией завтрашнего дня».

Джон является одним из двух партнеров Icon PartnersTM Argyle Pink Diamonds, назначенных Rio Tinto в июне 2022 года после ее решения сохранить и поддерживать бренд Argyle Pink Diamonds после закрытия рудника Аргайл в ноябре 2020 года. Rio Tinto сотрудничает с каждым партнером Icon, чтобы представить последнюю партию розовых бриллиантов Argyle Pink DiamondsTM в виде уникальных ювелирных украшений, а также коллекций ограниченного выпуска, которые отвечают требованиям редкости, красоты и возможности коллекционирования этих выдающихся камней.

Генеральный директор Rio Tinto Minerals Шинейд Кауфман (Sinead Kaufman) сказала: «Я в восторге от этого последнего творческого сотрудничества, которое отражает завораживающую красоту и силу цвета розовых бриллиантов Argyle Pink DiamondsTM. Мы с нетерпением ждем продолжения сотрудничества с нашими стратегическими партнерами, которые непосредственно связаны с конечными потребителями, чтобы создать новые шедевры, поддерживающие наследие этого культового австралийского бренда». Вторичный рынок для Argyle Pink DiamondsTM охватывает камни, которые производились почти четыре десятилетия, и требует тщательного управления для сохранения происхождения Argyle Pink DiamondsTM и продолжения традиции тщательного хранения, которое подчеркивает редкость камней и повышает их стоимость. В поддержку этой работы Rio Tinto представляет расширенную повторную сертификацию, торговую площадку с персональным ассистентом для сертифицированных бриллиантов и новую тендерную платформу Beyond RareTM для проведения специальных мероприятий по продажам в дополнение к программе Argyle Pink Diamonds Icon PartnerTM.

Кольцо Argyle RomanticaTM будет представлено в Сиднее и выставлено на продажу через J. Farren Price, доверенную компанию Argyle Pink Diamonds Select AtelierTM, в рамках празднования ее 80-летия.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





