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Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы
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Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
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12 сентября 2022
Synova открыла инновационное предприятие резки и огранки бриллиантов в DMCC в Дубае
В новом производственном центре Synova разместятся две 5-осевые системы DaVinci Diamond Factory®. Система DaVinci — это первое автоматизированное производственное решение, способное превращать алмазы в уникальные ограненные бриллианты за считанные часы. Система также увеличивает ценность, извлекаемую из каждого бриллианта, поскольку отрезанную алмазную крошку можно использовать повторно, а не терять в процессе шлифовки, как это происходит при традиционных методах производства бриллиантов.
Центр Synova был открыт высокопоставленными представителями DMCC и Synova SA, в том числе председателем совета директоров и генеральным директором DMCC Ахмедом Бин Сулайемом (Ahmed Bin Sulayem), основателем и генеральным директором Synova Бернольдом Рихерцхагеном (Bernold Richerzhagen), генеральным консулом Швейцарии в Дубае Франком Эггманном (Frank Eggmann) и руководителем бизнес-подразделения Synova SA по производству бриллиантов Йоргом Паушем (Joerg Pausch). На мероприятии были произнесены речи, за которыми последовала церемония открытия, живая демонстрация работы DaVinci и нетворкинг.
Председатель совета директоров и генеральный директор DMCC Ахмед Бин Сулайем сказал: «В 2021 году ОАЭ стали крупнейшим центром торговли алмазным сырьём в мире, и в первой половине 2022 года было продано алмазов и бриллиантов на сумму 19,8 млрд долларов США, Дубай также находится на пути к тому, чтобы стать ведущим торговым центром сегмента бриллиантов. Это инновационное предприятие предоставляет новые производственные услуги, которые дополняют алмазную промышленность ОАЭ, еще больше укрепляя их позиции в качестве ведущего мирового центра торговли алмазами. Мы хотели бы поздравить всю команду Synova SA и рассчитываем на совместную работу с нашими партнерами и членами, чтобы сформировать следующую главу роста алмазной отрасли».
Д-р Бернольд Рихерцхаген, основатель и генеральный директор Synova SA, добавил: «Наш новый микрообрабатывающий центр будет играть ключевую роль в развитии Synova в ближневосточном регионе и особенно в алмазной отрасли. Поскольку к инновациям всегда относятся скептически, цель этого нового предприятия — продемонстрировать возможности нашей системы DaVinci. Потенциальные клиенты смогут оценить эффективность нашей технологии и преимущества, которые она может принести их собственному производству».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished