Caledonia установила новый квартальный рекорд добычи на своем золотом руднике в Зимбабве

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На своем руднике Бланкет (Blanket) в Зимбабве компания Caledonia Mining произвела 21 120 унций золота за квартал, закончившийся 30 сентября 2022 года, что является квартальным рекордом за все время.

Это на 11% больше, чем 18 965 унций, произведенных в том же квартале в 2021 году.

В компании заявили, что за девять месяцев, вплоть до 30 сентября 2022 года, было произведено 59 726 унций золота, что на 22% больше по сравнению с 48 872 унциями годом ранее.

Caledonia заявила, что добыча золота в 2022 году по-прежнему ожидается на уровне от 73 тыс. до 80 тыс. унций.

«Мы рады, что в этом квартале мы снова установили новый производственный рекорд на руднике Бланкет, а за последние три квартала мы достигли нашего целевого квартального показателя», — сказал исполнительный директор компании Дана Роутс (Dana Roets).

Он добавил: «Это был отличный год, увеличить производство до 80 тыс. унций в год - наш лучший прогноз и, как следствие, мы практически достигли верхней границы нашего производственного плана…».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве





