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10 октября 2022
Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы
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03 октября 2022
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
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12 сентября 2022
Caledonia установила новый квартальный рекорд добычи на своем золотом руднике в Зимбабве
Это на 11% больше, чем 18 965 унций, произведенных в том же квартале в 2021 году.
В компании заявили, что за девять месяцев, вплоть до 30 сентября 2022 года, было произведено 59 726 унций золота, что на 22% больше по сравнению с 48 872 унциями годом ранее.
Caledonia заявила, что добыча золота в 2022 году по-прежнему ожидается на уровне от 73 тыс. до 80 тыс. унций.
«Мы рады, что в этом квартале мы снова установили новый производственный рекорд на руднике Бланкет, а за последние три квартала мы достигли нашего целевого квартального показателя», — сказал исполнительный директор компании Дана Роутс (Dana Roets).
Он добавил: «Это был отличный год, увеличить производство до 80 тыс. унций в год - наш лучший прогноз и, как следствие, мы практически достигли верхней границы нашего производственного плана…».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве