Mastercard SpendingPulse: в США в сентябре торговля ювелирными изделиями выросла на 6,9%

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Объемы розничной торговли ювелирными изделиями в США увеличились на 6,9% в сентябре 2022 по сравнению с тем же месяцем 2020 года, а к показателю сентября 2019 года они выросли на 67,7%. Эти данные обнародовала информационная служба Mastercard SpendingPulse.

Она сообщила, что в целом розничные продажи в США без учета автомобильной промышленности выросли на +11% в годовом исчислении в сентябре. Продажи электронной коммерции продолжают расти, увеличившись на +10,7% в годовом исчислении, что подчеркивает сохраняющийся спрос на удобство цифровой коммерции.

Путешествия остаются приоритетом для жителей США, о чем свидетельствует двузначный рост в годовом исчислении расходов на авиабилеты и проживание в гостиничном секторе.

Mastercard SpendingPulse замеряет розничные продажи в магазинах и в онлайн-формате по всем формам оплаты без учета инфляции.



Алекс Шишло для Rough&Polished





