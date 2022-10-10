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12 сентября 2022

В 2022 году Petra выплатила правительствам больше налогов

Сегодня
Новости
Компания Petra Diamonds, являющаяся членом на основном рынке Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange), выплатила правительствам 64,5 млн долларов США в 2022 финансовом году по сравнению с 24,4 млн долларов годом ранее.
В компании заявили, что платежи производились в основном в виде корпоративных налогов, роялти, инвестиций в улучшение инфраструктуры, лицензионных сборов на добычу полезных ископаемых и других лицензионных сборов.
Petra выплатила 50,4 млн долларов правительству ЮАР по сравнению с 14,6 млн долларов правительству Танзании и 549 тыс. долларов Великобритании.
В ЮАР и Танзании Petra внесла основную часть своих платежей в счет налогов на заработную плату, за которыми следуют роялти и корпоративные налоги.
Petra имеет диверсифицированный портфель активов, включающий доли в трех подземных рудниках в ЮАР (Финш, Куллинан и Коффифонтейн) и одном открытом руднике в Танзании (Вильямсон).

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве



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