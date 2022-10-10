Resolute Mining хочет получить долю в проекте компании African Gold в Мали

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Компания Resolute Mining подписала соглашение с компанией African Gold о получении доли в проекте Сьяма Шир Зоун (Syama Shear Zone) на юго-западе Мали.

Resolute Mining, которая владеет и управляет соседним золотым рудником Суама (Syama), может заработать долю в размере до 80% в этом проекте, если завершит согласованную минимальную программу геологоразведки за два года и последующее технико-экономического обоснования в течение восьми лет.

«African Gold рада заключить это соглашение с Resolute Mining, поскольку они являются естественными партнерами для нашего проекта по добыче золота Сьяма Шир Зоун, — сказал управляющий директор African Gold Филип Галлахер (Phillip Gallagher). — Золотой рудник Сьяма компании Resolute — это очень крупный действующий золотой рудник, который граничит с территорией проекта Сьяма Шир Зоун компании African Gold».

Соглашение позволяет African Gold сохранять существенный интерес к проекту Сьяма с возможностью участия в его будущем развитии, если она решит это сделать.

Галлахер сказал, что в краткосрочной перспективе African Gold сосредоточит свои усилия на своем флагманском проекте Дидьеви гоулд (Didievi Gold) в Кот-д'Ивуаре и сенегальско-малийских проектах Шир Зоун на севере Мали.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве





