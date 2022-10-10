Эксклюзив
Цветные бриллианты - лучший вариант, когда есть желание инвестировать в бриллианты
Доктор Серхио Калькейро (Sergio Calqueiro), президент и управляющий директор дубайской компании Foz Gold & Diamonds Trading, в последние шесть с лишним лет занимается бриллиантами, золотом, импортными и экспортными операциями, международной торговлей...
10 октября 2022
Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы
Стена дамбы хвостохранилища на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в Южной Африке в провинции Фри-Стейт недавно дважды обрушилась в течение двух недель, в результате чего один человек погиб и был нанесен ущерб имуществу. Дамба заброшенного...
03 октября 2022
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...
19 сентября 2022
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
Resolute Mining хочет получить долю в проекте компании African Gold в Мали
Resolute Mining, которая владеет и управляет соседним золотым рудником Суама (Syama), может заработать долю в размере до 80% в этом проекте, если завершит согласованную минимальную программу геологоразведки за два года и последующее технико-экономического обоснования в течение восьми лет.
«African Gold рада заключить это соглашение с Resolute Mining, поскольку они являются естественными партнерами для нашего проекта по добыче золота Сьяма Шир Зоун, — сказал управляющий директор African Gold Филип Галлахер (Phillip Gallagher). — Золотой рудник Сьяма компании Resolute — это очень крупный действующий золотой рудник, который граничит с территорией проекта Сьяма Шир Зоун компании African Gold».
Соглашение позволяет African Gold сохранять существенный интерес к проекту Сьяма с возможностью участия в его будущем развитии, если она решит это сделать.
Галлахер сказал, что в краткосрочной перспективе African Gold сосредоточит свои усилия на своем флагманском проекте Дидьеви гоулд (Didievi Gold) в Кот-д'Ивуаре и сенегальско-малийских проектах Шир Зоун на севере Мали.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве