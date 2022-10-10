В первые три квартала 2022 года экспорт бриллиантов из Израиля вырос на 25%

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В первые три квартала 2022 года вырос экспорт и импорт бриллиантов в Израиле и лишь незначительно увеличился рост экспорта и импорта алмазов, говорится в пресс-релизе Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange, IDE).

Согласно данным, опубликованным финансовой службой по обороту алмазов Министерства экономики и промышленности Израиля, за первые три квартала года чистый экспорт бриллиантов из Израиля вырос на 25%, до 3,2 млрд долларов США, по сравнению с тем же периодом прошлого года. Чистый импорт бриллиантов за тот же период увеличился на 19%, до 2,5 млрд долларов. Чистый импорт алмазов в Израиль незначительно увеличился на полпроцента, до 1,5 млрд долларов, в первые три квартала 2022 года. Чистый экспорт алмазов за тот же период снизился на один процент до 1,3 млрд долларов.

Результаты торговли драгоценными камнями Израиля за сентябрь показали рост в трех из четырех основных торговых категорий, при этом экспорт алмазов зафиксировал значительное снижение. В сентябре 2022 года чистый экспорт бриллиантов вырос на 112% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и достиг 420 млн долларов. В сентябре 2022 года чистый импорт бриллиантов увеличился почти на 20% и достиг 256 млн долларов. Чистый экспорт алмазов сократился на 48%, до 94 млн долларов, в то время как чистый импорт алмазов увеличился на 28%, до 109 млн долларов.

В сентябре экспорт алмазов в ОАЭ составил около 9 млн долларов, то есть около 9% от общего экспорта алмазов Израиля в сентябре. За тот же период из ОАЭ в Израиль было импортировано алмазов на 22 млн долларов, что составляет около 20% от общего объема израильского импорта алмазов в сентябре.

Президент Израильской алмазной биржи Боаз Молдавски (Boaz Moldawsky) сказал, что он очень доволен положительными результатами за первые три квартала года. Он добавил: «Сейчас нестабильное время для алмазной отрасли во всем мире, с неопределенностью из-за роста инфляции в США и боевых действий на Украине. Мы по-прежнему с нетерпением ждем успешного праздничного сезона, хотя вполне вероятно, что он не достигнет уровня 2021 года».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





