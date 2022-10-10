Эксклюзив
Цветные бриллианты - лучший вариант, когда есть желание инвестировать в бриллианты
Доктор Серхио Калькейро (Sergio Calqueiro), президент и управляющий директор дубайской компании Foz Gold & Diamonds Trading, в последние шесть с лишним лет занимается бриллиантами, золотом, импортными и экспортными операциями, международной торговлей...
10 октября 2022
Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы
Стена дамбы хвостохранилища на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в Южной Африке в провинции Фри-Стейт недавно дважды обрушилась в течение двух недель, в результате чего один человек погиб и был нанесен ущерб имуществу. Дамба заброшенного...
03 октября 2022
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...
19 сентября 2022
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
В первые три квартала 2022 года экспорт бриллиантов из Израиля вырос на 25%
Согласно данным, опубликованным финансовой службой по обороту алмазов Министерства экономики и промышленности Израиля, за первые три квартала года чистый экспорт бриллиантов из Израиля вырос на 25%, до 3,2 млрд долларов США, по сравнению с тем же периодом прошлого года. Чистый импорт бриллиантов за тот же период увеличился на 19%, до 2,5 млрд долларов. Чистый импорт алмазов в Израиль незначительно увеличился на полпроцента, до 1,5 млрд долларов, в первые три квартала 2022 года. Чистый экспорт алмазов за тот же период снизился на один процент до 1,3 млрд долларов.
Результаты торговли драгоценными камнями Израиля за сентябрь показали рост в трех из четырех основных торговых категорий, при этом экспорт алмазов зафиксировал значительное снижение. В сентябре 2022 года чистый экспорт бриллиантов вырос на 112% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и достиг 420 млн долларов. В сентябре 2022 года чистый импорт бриллиантов увеличился почти на 20% и достиг 256 млн долларов. Чистый экспорт алмазов сократился на 48%, до 94 млн долларов, в то время как чистый импорт алмазов увеличился на 28%, до 109 млн долларов.
В сентябре экспорт алмазов в ОАЭ составил около 9 млн долларов, то есть около 9% от общего экспорта алмазов Израиля в сентябре. За тот же период из ОАЭ в Израиль было импортировано алмазов на 22 млн долларов, что составляет около 20% от общего объема израильского импорта алмазов в сентябре.
Президент Израильской алмазной биржи Боаз Молдавски (Boaz Moldawsky) сказал, что он очень доволен положительными результатами за первые три квартала года. Он добавил: «Сейчас нестабильное время для алмазной отрасли во всем мире, с неопределенностью из-за роста инфляции в США и боевых действий на Украине. Мы по-прежнему с нетерпением ждем успешного праздничного сезона, хотя вполне вероятно, что он не достигнет уровня 2021 года».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished