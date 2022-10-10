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12 сентября 2022
«Талантливая женщина в добывающей отрасли — 2022»: награждены лауреаты премии
(oprf.ru) - 7 октября в Общественной палате РФ состоялась торжественная церемония награждения премии «Талантливая женщина в добывающей отрасли — 2022». Премия учреждена в 2021 году некоммерческой организацией АНО «Содействие профессиональному развитию женщин в добывающей отрасли» (Women in Mining Russia — WIM), основанной в 2021 году по инициативе ведущих горно-металлургических компаний России — «Полиметалл», «Норильский никель» и «Петропавловск».
Отдельно поблагодарила организаторов и Общественную палату РФ Лариса Зелькова, старший вице-президент — руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью «Норникеля».
«По сравнению с прошлым годом количество заявок на участие существенно увеличилось. И это действительно здорово. Это говорит о том, что год от года мы будем узнавать все больше по-настоящему интересных жизненных историй. Мы в Норникеле очень ценим наших женщин, и по итогам премии мы в течение года рассказывали о наших коллегах-победительницах, и эти материалы набрали более миллиона просмотров. Безусловно, это свидетельствует об исключительном интересе к участницам премии», — сказала она.
Добывающая отрасль предполагает разведку месторождений, добычу полезных ископаемых из недр земли, их первичную обработку, что сопряжено с интенсивным использованием природных ресурсов, образованием промышленных отходов и, как следствие, пагубным воздействием на окружающую среду. Сегодня промышленные предприятия проводят масштабные мероприятия по минимизации экологического ущерба своей деятельности, многие из них рассказывают об этом на площадке Общественной палаты РФ и принимают активное участие в мероприятиях по теме.
«Очень часто за продвижение этих практик в компаниях отвечают именно женщины. Ведь в их природе заложено обеспечение гармонии, бережное отношение и забота о благополучной среде обитания для их детей и близких. Именно поэтому Комиссия по экологии и охране окружающей среды поддерживает проведение премии и рада принимать в стенах Общественной палаты РФ вторую торжественную церемонию награждения лауреатов 2022 года. Совместно с оргкомитетом премии мы приняли решение инициировать отдельную экологическую номинацию, чтобы отметить лучших женщин-профессионалов, внесших особый вклад в природоохранные мероприятия, реализуемые добывающими предприятиями. Лауреаты новой экологической номинации будут определены в следующем, 2023 году», — рассказала Елена Шаройкина, председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды.
В мероприятии приняли участие более 200 человек из различных регионов РФ, включая финалисток и руководство крупнейших горнодобывающих и металлургических компаний, а также представителей компаний из других смежных отраслей.