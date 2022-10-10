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12 сентября 2022

Алмазный магнат победил на выборах в законодательные органы Лесото

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Новости
Алмазный магнат без политического опыта набрал наибольшее количество голосов на выборах в законодательные органы Лесото - к большому удивлению политического истеблишмента страны.
Согласно окончательным результатам, опубликованным избирательной комиссией страны, партия «Революция во имя процветания» (РП), созданная полгода назад 64-летним бизнесменом Сэмом Матекане (Sam Matekane), получила 56 из 120 мест в парламенте.
Агентство AFP сообщает, что партии РП не удалось получить парламентское большинство, и ей потребуется поддержка небольших политических партий для руководства Лесото.
«Его послужной список и гнев людей по отношению к другим партиям принесли ему голоса», — цитирует AFP слова Тлоханга Летси (Tlohang Letsie), преподавателя политологии из Национального университета Лесото.
Он добавил: «Люди видят в нем своего мессию, и это оказывает давление. Ему придется много работать, чтобы сделать людей… счастливыми».
Правящая партия бывшего правительства «Конвент всех басуто» сумела получить только 8 мест, партия «Демократический конгресс» заняла второе место, получив 29 мест.
Матекане заработал состояние, работая подрядчиком на алмазном руднике Летсенг (Letšeng), принадлежащем на 70% компании Gem Diamonds. 

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве


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