GIA запускает цифровое алмазное досье с 2 января 2023 года

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Геммологический институт Америки (GIA) делает первый важный шаг в цифровой трансформации своих лабораторных отчетов.

Начиная со вторника, 2 января 2023 года, GIA Diamond Dossier (Алмазное досье GIA) будет доступно в удобном, безопасном и полностью цифровом формате. Все печатные отчеты GIA будут цифровыми к 2025 году.

Цифровые отчеты GIA Diamond Dossier будут доступны в приложении GIA (доступно для устройств Android и iOS), на портале онлайн-проверки отчетов GIA и через интерфейс прикладного программирования института, который интегрирует данные отчета в бизнес-материалы клиента. Печатные версии этих отчетов больше выпускаться не будут. Все существующие печатные отчеты GIA Diamond Dossier по-прежнему действительны.

Цифровые отчеты включают карточку доступа к отчету с номером отчета, QR-кодом и информацией 4Cs, которые могут быть встроены в квитанции, счета-фактуры и сайты электронной коммерции.

“Цифровое досье GIA Diamond поддерживает нашу миссию по защите прав потребителей, удовлетворяя потребности покупателей драгоценных камней и ювелирных изделий, над защитой которых мы работаем каждый день, - сказала президент и исполнительный директор GIA Сьюзан Жак. - Переход на цифровые отчеты снизит воздействие нашей деятельности на окружающую среду, что является частью нашей стратегии, направленной на то, чтобы гарантировать, что GIA продолжит нашу миссию по защите потребителей и укреплению их доверия на десятилетия вперед”.

Алмазное досье GIA является наиболее часто запрашиваемым и видимым отчетом о классификации бриллиантов в отрасли. С момента своего создания в 1998 году GIA выпустила более 33 миллионов отчетов к алмазным досье. Доступный для бриллиантов от D до Z от 0,15 до 1,99 карата без цветовых обработок, отчет включает оценку 4Cs, диаграмму пропорций и лазерную надпись номера отчета GIA.



Алекс Шишло для Rough&Polished





