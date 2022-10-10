Эксклюзив
Цветные бриллианты - лучший вариант, когда есть желание инвестировать в бриллианты
Доктор Серхио Калькейро (Sergio Calqueiro), президент и управляющий директор дубайской компании Foz Gold & Diamonds Trading, в последние шесть с лишним лет занимается бриллиантами, золотом, импортными и экспортными операциями, международной торговлей...
10 октября 2022
Что должен был предпринять персонал алмазного рудника Ягерсфонтейн, чтобы избежать обрушения стены дамбы
Стена дамбы хвостохранилища на алмазном руднике Ягерсфонтейн (Jagersfontein) в Южной Африке в провинции Фри-Стейт недавно дважды обрушилась в течение двух недель, в результате чего один человек погиб и был нанесен ущерб имуществу. Дамба заброшенного...
03 октября 2022
«Глобальная алмазная отрасль должна теперь научиться воздерживаться от этой мешающий и устаревшей терминологии: «кровавый» и «конфликтный алмаз», - говорит М’Зе Фула Нгенге, председатель Африканского алмазного совета
Д-р М’зе Фула Нгенге (M’zée Fula Ngenge), председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC), горный инженер и уважаемый старший советник по стратегии в этом году отметил 40-летие работы в мировой алмазной отрасли...
26 сентября 2022
Anglo American Platinum делает значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки
По словам представителя компании, Anglo American Platinum продолжает делать значительные инвестиции в водородную экономику Южной Африки. Номонде Ндвалаза (Nomonde Ndwalaza), руководитель отдела внешних коммуникаций компании, занимающейся горной...
19 сентября 2022
Эллен Йонкеере: запускаю новую инициативу по поддержке молодых дизайнеров по всему миру
Об истории проведения премии HRD Design Awards и новом, 18-м сезоне ее проведения, в эксклюзивном интервью Rough&Polished рассказала Эллен Йонкеере (Ellen Joncheere), генеральный директор HRD Antwerp.
12 сентября 2022
GIA запускает цифровое алмазное досье с 2 января 2023 года
Начиная со вторника, 2 января 2023 года, GIA Diamond Dossier (Алмазное досье GIA) будет доступно в удобном, безопасном и полностью цифровом формате. Все печатные отчеты GIA будут цифровыми к 2025 году.
Цифровые отчеты GIA Diamond Dossier будут доступны в приложении GIA (доступно для устройств Android и iOS), на портале онлайн-проверки отчетов GIA и через интерфейс прикладного программирования института, который интегрирует данные отчета в бизнес-материалы клиента. Печатные версии этих отчетов больше выпускаться не будут. Все существующие печатные отчеты GIA Diamond Dossier по-прежнему действительны.
Цифровые отчеты включают карточку доступа к отчету с номером отчета, QR-кодом и информацией 4Cs, которые могут быть встроены в квитанции, счета-фактуры и сайты электронной коммерции.
“Цифровое досье GIA Diamond поддерживает нашу миссию по защите прав потребителей, удовлетворяя потребности покупателей драгоценных камней и ювелирных изделий, над защитой которых мы работаем каждый день, - сказала президент и исполнительный директор GIA Сьюзан Жак. - Переход на цифровые отчеты снизит воздействие нашей деятельности на окружающую среду, что является частью нашей стратегии, направленной на то, чтобы гарантировать, что GIA продолжит нашу миссию по защите потребителей и укреплению их доверия на десятилетия вперед”.
Алмазное досье GIA является наиболее часто запрашиваемым и видимым отчетом о классификации бриллиантов в отрасли. С момента своего создания в 1998 году GIA выпустила более 33 миллионов отчетов к алмазным досье. Доступный для бриллиантов от D до Z от 0,15 до 1,99 карата без цветовых обработок, отчет включает оценку 4Cs, диаграмму пропорций и лазерную надпись номера отчета GIA.
Алекс Шишло для Rough&Polished