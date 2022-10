Petra выполнила производственный план на 2022 финансовый год

Компания Petra Diamonds произвела 3,4 млн каратов алмазного сырья в 2022 финансовом году, что соответствует прогнозу, а ее выручка выросла на 44%, до рекордных 585,2 млн долларов США.

Председатель совета директоров компании Питер Хилл (Peter Hill) заявил, что полученная прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization - EBITDA) увеличилась более чем в два раза, достигнув $264,9 млн, при полученной марже по EBITDA на уровне 45%, что обусловлено сильным ростом выручки и мерами по повышению рентабельности.

Он сказал, что полученная прибыль Petra на акцию (Earnings Per Share, EPS) подскочила на 219%, до рекордных 42,93 цента, компенсировав прошлогодние убытки.

Приток денежных средств от операционной деятельности компании вырос на 91% - до 230 млн долларов.

«Мы пожинаем плоды нашего внимания к денежным средствам», — сказал Хилл.

Консолидированный чистый долг Petra на конец года составил 40,6 млн долларов, что на 82% меньше, чем в прошлом году, когда он составлял 228,2 млн долларов.

Хилл сказал, что условия на рынке алмазов заметно улучшились, поскольку возобновился спрос после пандемии, особенно во время праздничного сезона 2021/22 годов, что способствовало увеличению сопоставимых цен на алмазное сырье на 41,5% в годовом исчислении.

«Глобальные ограничения производства, связанные с закрытием шахт или переходом добычи с карьеров на подземные шахты, продолжаются и подкрепляют структурный дефицит предложения, который, как ожидается, сохранится в течение некоторого времени», — сказал он.

Он добавил: «Несмотря на то, что последствия нынешнего конфликта в Украине привели к сложным экономическим условиям во всем мире, цены на алмазы на сегодняшний день остаются стабильными».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве