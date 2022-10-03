Председатель совета директоров «Норникеля» Андрей Бугров: программа компании по поддержке коренных народов Севера ориентирована на их практические нужды

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Председатель совета директоров «Норникеля» Андрей Бугров в интервью «Российской газете», которое он дал в ходе проходящего в Мурманске международного форума «Государственно-частное партнёрство в сфере устойчивого развития коренных народов», сказал, что «Норникель» при формировании программа компании по поддержке коренных народов Севера ориентировался на их практические нужды и потребности.

«Поэтому мы провели консультации с большинством общин Таймыра и собрали их потребности. А потребности сводятся к тому, чтобы соорудить холодильную установку для хранения оленины, рыбы и дикоросов, построить клуб в одном из поселков, оказать поддержку народным промыслам. Эти потребности входят в производственную цепочку хозяйствования этих общин и фактически помогают им создавать добавленную стоимость. Это не просто помощь в виде подарка, а то, что может быть использовано в производственных целях и принести пользу», - пояснил он.

Андрей Бугров сказал, что программа рассчитана до 2024 года, общий объем ее финансирования составляет два миллиарда рублей и что дальше она должна быть продолжена и расширена. «Мы находимся в прямом взаимодействии с общинами, - рассказал он далее. - При руководителе нашего Заполярного филиала создан Совет общин коренных народов, куда вошло большое число общин. И мы рассчитываем, что этот Совет поможет скоординировать те потребности, которые у этих общин возникнут в дальнейшем. В отношении общин, которые не вошли в Совет, придется общаться с ними двусторонним способом, чтобы понять, какие у них потребности. Из последнего, что мы сделали, - это построили дома в двух поселках в Усть-Аваме и Волочанке. Туда переехали семьи, улучшив свои жилищные условия. Шесть домов в Волочанке были сданы в сентябре этого года».

По его словам, главное в такой работе выделить приоритеты в той помощи, которую «Норникель» оказывает, сосредоточиться на наиболее острых потребностях, а дальше по мере развития программы и удовлетворения нужд общин - расширять диапазон финансовой помощи и охват различных инициатив.

«Думаю, что в этом направлении пойдет развитие, так как основная задача - оказать поддержку коренным народам, которые ведут достаточно трудный и сложный образ жизни и хозяйствования, расположены в труднодоступных районах. Для компании важно обеспечить им защиту и поддержку их традиционного образа жизни», - подчеркнул в заключение Андрей Бугров.





ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ



ПАО «ГМК «Норильский никель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты.

Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.

В России акции компании допущены к торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах, американские депозитарные расписки допущены к торгам на Санкт-Петербургской бирже.

«Норильский никель» полностью поддерживает повестку ООН в области устойчивого развития на период до 2030 г. и цели в области устойчивого развития ООН. Для компании следование принципам устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности является неотъемлемой частью эффективного ведения операционной деятельности и развития бизнеса. «Норникель» постоянно совершенствует свою деятельность в области охраны окружающей среды, защиты прав человека, промышленной безопасности и охраны труда, оценке воздействия на окружающую среду, сохранения биоразнообразия. 221,5 млрд рублей - объем затрат на проекты, связанные с ЦУР, в 2021 году.



Владимир Малахов, Rough&Polished





