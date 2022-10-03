Вице-президент «Норникеля» Андрей Грачев о программе поддержки коренных народов Севера

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Вице-президент «Норникеля» Андрей Грачев в интервью Российской Газете на полях проходящего в Мурманске международного форума «Государственно-частное партнёрство в сфере устойчивого развития коренных народов», рассказывая о программе поддержки коренных народов Севера, подчеркнул, что первым критерием, который компания поставила во главу угла при ее создании, стал принцип «Ничто для нас без нас».

«Когда мы составляли программу, мы не сами писали ее, мы объездили общины, провели переговоры с ними, и они дали нам свои предложения. Туда вошли наиболее актуальные вопросы, связанные с жизнью коренных народов Севера и в наибольшей степени волнующие наших соседей. И после того, как мы составили план, мы повторно провели переговоры с руководителями общин, которые подписались под этой программой», - сказал он.

Андрей Грачев отметил также народность данной программы и ее принципиальную прозрачность, поскольку она прошла обсуждение в общинах, и все знали, какие мероприятия в нее войдут и когда будет завершен тот или иной проект. Кроме того, по его словам, каждое положение программы имеет свою смету, срок сдачи объекта. «И эта конкретика привнесена нами. Каждая программа должна иметь контролирующий орган, который постоянно обязан мониторить степень исполнения мероприятий. По просьбе представителей общин Таймыра, совместно с Заполярным филиалом компании был создан Координационный совет, который контролирует выполнение планов и корректирует этот план в связи с возникновением новых идей», - рассказал он далее.

Говоря об инициаторе создания Совета, Андрей Грачев сказал: «Полтора года назад Владимир Потанин получил обращение представителей общин Таймыра с просьбой создать такой Совет в компании. По его мнению, Координационный совет должен действовать на той территории, где компактно проживают коренные малочисленные народы Севера. Поэтому прозвучало встречное предложение: давайте создадим не в Москве, а на Таймыре. И в Совет должны войти представители муниципальной власти, представители общин и представители Норильского дивизиона компании».

Касаясь впервые осуществленной «Норникелем» в арктической зоне России процедуры свободного, предварительного и осознанного согласия (СПОС), вице-президент компании подчеркнул, что главным в этом процессе является принцип «Ничто для нас без нас», отметив при этом, что переговоры и учет интересов входят в корпоративную культуру «Норникеля». «Мы всегда говорили, что наша политика в отношении коренных народов Севера основывается на трех принципах. Первое - это учет интересов коренных народов Севера. Второе - поддержание традиционных промыслов. И третье - это постоянный диалог с представителями народов Таймыра», - сказал он.

Касаясь развития туризма в областях проживания коренных народов Севера, Андрей Грачев сообщил, что в ближайшее время в Усть-Аваме будет построен визит-центр, который будет способствовать развитию этно-туризма на территории Таймыра и что «Норникель» рассматривает эти объекты не только с точки зрения дополнительных рабочих мест для местного населения, но и надеется, что они будут визитной карточкой этого региона. «Представители общин считают, что именно туризм позволит дополнить их заработки наряду с традиционными видами деятельности,» - добавил он.

Говоря о перспективах разработки Колмозерского месторождения литиевых руд в Мурманской области, Андрей Грачев рассказал о той работе, которая проводится компанией с целью учета интересов проживающих в этих местах саамов. «Опыт у нас есть, мы готовы к дальнейшему разговору, - сказал он. - Тем более что тут есть возможность избавить Россию от «литиевой зависимости». С июня у нас начались с саамами предварительные консультации по литиевому проекту. Пока все на стадии информирования и сбора данных».

Подводя итоги форума, вице-президент «Норникеля» сказал: «Первое - мы ощутили, что бизнес в решении вопросов развития коренных народов востребован государством. Второе - мы убедились в том, что цели коренных народов, государства и бизнеса либо совпадают полностью, либо идентичны. И это залог будущего сотрудничества. И третье - мы договорились о том, что практики взаимоотношений с коренными народами, которые существуют в различных субъектах, будут проанализированы. Я услышал много интересного от представителей Якутии и от Югры. У каждого есть свой опыт, и надо собрать это, разместить на сайте ФАДН и сделать общедоступным для всего бизнес-сообщества и всех субъектов арктической зоны РФ. Работа вместе нас устраивает».



Владимир Малахов, Rough&Polished





