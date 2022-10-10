NGT остановил добычу полезных ископаемых в национальном парке Мадхав в Индии

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Согласно сообщению на сайте downtoearth.org.in, Национальный зеленый трибунал (National Green Tribunal, NGT) прекратил добычу полезных ископаемых в экологически уязвимой зоне (Ecologically Sensitive Zone, ESZ) национального парка Мадхав в штате Мадхья-Прадеш Индии.

По сообщению, суд NGT в Мадхья-Прадеш запретил горнодобывающему департаменту штата предоставлять аренду для добычи полезных ископаемых в этом районе. Решение вступило в силу 21 сентября 2022 года.

Совместная комиссия установила, что были опубликованы объявления о сдаче в аренду участков для добычи, которые находятся в двух километров от ESZ парка. Был поднят вопрос о допустимости разработки этих участков.

На этих участках ранее уже велась добыча полезных ископаемых, и в этом районе залегают покрывающие породы, говорится в отчете комиссии NGT.

В контексте добычи полезных ископаемых покрывающие породы представляют собой материал, лежащий над породами, содержащими полезные ископаемые и пригодные для экономичной эксплуатации. Для добычи полезных ископаемых были вырыты карьеры, и в них скапливалась дождевая вода.

Согласно отчету, суд приказал горнодобывающему департаменту штата и налоговой службе города Шивпури воздержаться от предоставления какой-либо аренды и заключения каких-либо актов об аренде на добычу полезных ископаемых в отношении рассматриваемых земельных участков, а также на территориях, входящих в состав ESZ.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





